¿Cómo eliminar por completo el sarro de los dientes? Esta receta resuelve el molesto problema

El sarro dental es un problema común que afecta a muchas personas, causando no solo incomodidades estéticas sino también de salud bucal. Se forma cuando la placa bacteriana se acumula y se endurece en los dientes y encías, lo cual puede llevar a enfermedades como la gingivitis y la periodontitis si no se trata adecuadamente.

teeth with a lot of tartar. closed plane of the teeth. concept of unhealthy teeth. | Foto: Getty Images/iStockphoto