¿Cómo usar el agua de romero para quitar la caspa?

De manera conjunta, se comparte que la caspa tiende a aparecer en la pubertad, más común en hombres que en mujeres. Además, no existe una explicación precisa de por qué se da este síntoma en el cuero cabelludo, pero se relaciona con los cambios emocionales, primordialmente el estrés.

Ahora bien, aunque los expertos clínicos determinan que la mayoría de sujetos que tienen caspa no necesitan de una atención médica constante, ya que actualmente hay productos que actúan en contra de ello, lo cierto es que si no se nota una mejora no hay que dudar en ir a una consulta con especialistas.