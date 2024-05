El aroma que sirve para alejar a las arañas de la casa de forma natural

Las arañas se caracterizan por ser inofensivas, aunque hay muchas personas que no las soportan, asegura el portal El Mueble. Estos insectos cumplen con una función importante para los ecosistemas, por lo que lo ideal es no acabar con su vida, sino ahuyentarlas. Para esto, hay aromas que estos insectos no toleran, por lo que se puede recurrir a algunos trucos caseros para lograr este objetivo.

Menta y castañas

En la lista de olores que no soportan están los de la meta y las castañas. La revista Architectural Digest refiere una investigación publicada por la revista especializada en insectos Journal of Economic Entomology, en la cual se determinó que estos animales no soportan el olor de estas dos plantas. El estudio se llevó a cabo con aceite de limón, aceite de menta y frutos del castaño, tres productos que popularmente se consideran útiles para alejar las arañas. El resultado fue que mientras que no rehuyeron el aceite de limón, sí se evidenció la fuerte aversión por la menta y a las castañas.