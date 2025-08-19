¿En qué mano se debe usar la pulsera roja para activar su protección?

La pulsera roja es un amuleto popular en diversas culturas, al que se le atribuye un poder de protección contra las energías negativas y atraer la buena suerte. Sin embargo, aunque muchas personas suelen usarla, pocos saben cómo activarla correctamente para potenciar sus beneficios.

El truco está, según un artículo publicado por el medio El Español, en ponerla en la muñeca izquierda. La tradición indica que únicamente así es posible que funcione como una herramienta espiritual que ayuda a repeler malas vibras, protegerse de la envidia y fortalecer la energía positiva.

Esto se debe a que el izquierdo se considera como el “receptor” del cuerpo, y es el lado que está más cerca del corazón, lo que según las creencias facilita la conexión espiritual y potencia sus poderes para atraer protección.

¿Cómo se puede activar?

Para activar su protección, se recomienda primero limpiarla con agua y jabón, luego cargarla con energía positiva poniéndola al sol unos minutos, concentrarse en la intención deseada mientras se sostiene la pulsera, y finalmente pedir a una persona querida e importante que la ate en la muñeca izquierda, pronunciando una oración o afirmación.

La pulsera roja debe ponerse en la mano izquierda porque se dice que está cerca del corazón y protege frente a malas vibras. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En este punto, cabe mencionar que la intención puede estar relacionada con protección contra las malas energías, para atraer la buena suerte, para el amor o todas juntas.

Si no hay quien la ate, también funciona cuando la misma persona que la planea usarla lo hace, pero antes de eso no puede pasar por alto cubrirlas con sus manos y pensar por ese motivo que la necesita, siempre con pensamientos positivos.

Recomendaciones para mantenerla activa

La tradición también indica que esta pulsera no debe quitarse hasta que se rompa o caiga, lo que indica que cumplió su propósito y debe ser reemplazada.

Además, según el Feng Shui, la pulsera roja en la muñeca izquierda es un escudo contra la negatividad y el mal de ojo, mientras que en la muñeca derecha se usa para atraer buena suerte y prosperidad.

También se aconseja limpiarla con agua cada 30 días y recordar que si se requiere la ayuda de otra persona para colocarla en la muñeca, esta debe ser de confianza, que realmente desee el bien y transmita ese amor con sus acciones en todo momento.

Estos hilos rojos se relacionan con cosas positivas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque no está científicamente comprobado que las pulseras rojas funcionan como un escudo de protección contra de las energías negativas de las personas con las que generalmente se interactúa, la tradición indica que sí son efectivas en contra de la envidia y el mal de ojo.

Sin embargo, también existen otras teorías que consideran que contrarrestan el mal en general y atraen las buenas energías.