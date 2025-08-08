Con alguna frecuencia, las cucarachas aparecen en las viviendas. Son animales que llegan y muchas veces no es fácil detectarlas, pues suelen esconderse de manera ágil sin que los habitantes noten su presencia.

Estos insectos aparecen en búsqueda de alimento, agua y refugio, condiciones que muchas casas les ofrecen. Son especialmente atraídos por restos de comida, humedad, basura mal cerrada y espacios oscuros y cálidos como grietas, tuberías o los mismos electrodomésticos.

Una de sus características es que son extremadamente resistentes y se reproducen con rapidez, lo que les permite generar infestaciones que pueden convertirse en vectores potenciales de bacterias, virus y alérgenos, poniendo en riesgo la salud.

Las cucarachas pueden generar infestaciones. | Foto: Getty Images

Muchas veces se relacionan con mugre o suciedad en los hogares, pero no siempre aparecen por esta causa; así que en un lugar aseado también es posible que aparezcan, por lo que es clave tomar acciones que ayudan a mantenerlas a raya y algunas de ellas pueden efectuarse con productos naturales.

Una mezcla natural

Dos productos que repelen a las cucarachas son el clavo de olor y la canela. El primero contiene eugenol, una sustancia con propiedades insecticidas y repelentes, mientras que la canela libera cinamaldehído, otro compuesto con efectos similares.

Los olores penetrantes de estas dos especias interfieren con las señales químicas que las cucarachas utilizan para comunicarse y detectar fuentes de alimento o refugio, por lo que tienden a evitar las zonas donde perciben estas sustancias.

Si bien estos productos no eliminan infestaciones, los que sí hacen es ahuyentar estos animales de lugares como la cocina, que es donde permanentemente se encuentran.

La canela es un repelente efectivo para alejar las cucarachas. | Foto: Getty Images

Para usar estos productos es muy fácil. En un recipiente se agrega medio vaso de agua y una cucharada de clavos de olor y una de canela molida. Se mezclan todos los ingredientes hasta que quede un líquido uniforme.

Luego se vierte en un frasco con atomizador y se aplica en los lugares en donde se han visto estos animales o en los que suelen alojarse, como detrás de los electrodomésticos o en la estufa.

Espolvorear canela en polvo es una forma eficaz de ahuyentar las cucarachas. Simplemente, se aplica canela en los rincones y grietas donde las cucarachas suelen esconderse. También puede espolvorear esta especia en los gabinetes de la cocina, en las mesas y en los mostradores.

Las cucarachas proliferan fácilmente en el hogar. | Foto: Getty Images

Otros trucos

Otra forma de usar la canela es mezclándola con aceite de oliva. Se utiliza una cucharada de esta especia en polvo y una de aceite. Una vez esté listo el producto se aplica sobre las puertas, ventanas y otras entradas a la casa, con el fin de evitar que los animales ingresen a la misma.