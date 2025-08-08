Suscribirse

La efectiva mezcla con especias para alejar las cucarachas de la cocina; así se puede usar

Estos animales pueden generar complicaciones de salud.

Redacción Cómo
8 de agosto de 2025, 5:59 p. m.
La falta de aseo contribuye a la aparición de cucarachas en el hogar.
Las cucarachas aparecen con frecuencia en los hogares y pueden generar complicaciones de salud si se generan infestaciones. | Foto: Getty Images

Con alguna frecuencia, las cucarachas aparecen en las viviendas. Son animales que llegan y muchas veces no es fácil detectarlas, pues suelen esconderse de manera ágil sin que los habitantes noten su presencia.

Estos insectos aparecen en búsqueda de alimento, agua y refugio, condiciones que muchas casas les ofrecen. Son especialmente atraídos por restos de comida, humedad, basura mal cerrada y espacios oscuros y cálidos como grietas, tuberías o los mismos electrodomésticos.

Una de sus características es que son extremadamente resistentes y se reproducen con rapidez, lo que les permite generar infestaciones que pueden convertirse en vectores potenciales de bacterias, virus y alérgenos, poniendo en riesgo la salud.

Eliminar los huevos de cucaracha de la casa es crucial por varias razones relacionadas con la salud.
Las cucarachas pueden generar infestaciones. | Foto: Getty Images

Muchas veces se relacionan con mugre o suciedad en los hogares, pero no siempre aparecen por esta causa; así que en un lugar aseado también es posible que aparezcan, por lo que es clave tomar acciones que ayudan a mantenerlas a raya y algunas de ellas pueden efectuarse con productos naturales.

Una mezcla natural

Dos productos que repelen a las cucarachas son el clavo de olor y la canela. El primero contiene eugenol, una sustancia con propiedades insecticidas y repelentes, mientras que la canela libera cinamaldehído, otro compuesto con efectos similares.

Contexto: El líquido casero y económico para mantener las cucarachas a raya y lejos de la cocina; así se puede usar

Los olores penetrantes de estas dos especias interfieren con las señales químicas que las cucarachas utilizan para comunicarse y detectar fuentes de alimento o refugio, por lo que tienden a evitar las zonas donde perciben estas sustancias.

Si bien estos productos no eliminan infestaciones, los que sí hacen es ahuyentar estos animales de lugares como la cocina, que es donde permanentemente se encuentran.

Canela molida
La canela es un repelente efectivo para alejar las cucarachas. | Foto: Getty Images

Para usar estos productos es muy fácil. En un recipiente se agrega medio vaso de agua y una cucharada de clavos de olor y una de canela molida. Se mezclan todos los ingredientes hasta que quede un líquido uniforme.

Luego se vierte en un frasco con atomizador y se aplica en los lugares en donde se han visto estos animales o en los que suelen alojarse, como detrás de los electrodomésticos o en la estufa.

Contexto: No es con bicarbonato. Esta es la mezcla casera para acabar con las cucarachas en la cocina

Espolvorear canela en polvo es una forma eficaz de ahuyentar las cucarachas. Simplemente, se aplica canela en los rincones y grietas donde las cucarachas suelen esconderse. También puede espolvorear esta especia en los gabinetes de la cocina, en las mesas y en los mostradores.

Cucarachas
Las cucarachas proliferan fácilmente en el hogar. | Foto: Getty Images

Otros trucos

Otra forma de usar la canela es mezclándola con aceite de oliva. Se utiliza una cucharada de esta especia en polvo y una de aceite. Una vez esté listo el producto se aplica sobre las puertas, ventanas y otras entradas a la casa, con el fin de evitar que los animales ingresen a la misma.

En cuanto al clavo de olor, si no se quiere preparar ningún tipo de mezcla, se colocan los clavos enteros en los lugares donde se han visto cucarachas, como debajo de los electrodomésticos, en el horno o en las puertas de la casa.

