¿No encuentra su ropa en el clóset? Esta es la forma de organizar un armario pequeño

¿Cómo aprender a organizar su armario?

Si no es época de lluvias, los abrigos y chaquetas los podrá colocar en otro sitio que no sea su armario, pues por algunos días no va a ser necesario que los tenga a la vista. Eso sí, recuerde que deben guardarse en un sitio en donde no les caiga ni el polvo, ni humedad.