Tres objetos debería sacar de su cuarto si quiere dormir mejor, según el Feng Shui

La clave no siempre está en redecorar o reorganizar, sino en eliminar algunos elementos que pueden estar perturbando la energía del lugar.

Redacción Cómo
1 de septiembre de 2025, 4:39 p. m.
Espejo en la habitación
Estos son las tres cosas que debe sacar de su cuarto si quiere mejorar el descanso y el sueño, según el Feng Shui

Hay ocasiones en las que una persona puede llegar a sentir que su habitación, en lugar de ser un refugio de calma y paz, se ha transformado en un espacio que genera sentimientos totalmente contrarios, como una especie de agobio que le impide tener un buen descanso, un buen dormir.

Ante esta incómoda situación, Maite Pérez, especialista en Feng Shui, reveló que la clave, para darle la vuelta a esta experiencia negativa, no siempre está en redecorar o reorganizar, sino en eliminar algunos elementos que pueden estar perturbando la energía del lugar.

A través de un video publicado en su conocida cuenta de Instagram, @activafengshui, la experta en esta filosofía ancestral asiática, compartió tres recomendaciones fundamentales que, según ella, pueden generar un gran cambio en la calidad del descanso y el equilibrio emocional al interior del hogar.

Maite Pérez ha asegurado en su publicación en IG que “transformar tu dormitorio puede comenzar simplemente por sacar lo que no aporta”.

Contexto: Los dos objetos que no debería tener en su habitación porque podrían atraer la mala suerte, según el feng shui

En la primera recomendación realizada por esta especialista, el primer gran enemigo del bienestar son los aparatos electrónicos.

Televisores, celulares inteligentes, computadores o hasta despertadores digitales suelen emitir ondas y luces que alteran el descanso natural. Para Maite Pérez, estos aparatos electrónicos interfieren en la energía del dormitorio y dificultan el sueño profundo. Por esta razón, la experta recomendó sacar estos aparatos del cuarto.

El segundo elemento a eliminar, de acuerdo a las recomendaciones por la especialista en Feng Shui, es la ropa sucia o acumulada. Por lo general, las personas suelen dejar la ropa sobre una silla o un cesto, Pérez señaló que este hábito puede impedir la circulación fluida de la energía.

La ropa amontonada representa estancamiento”, explicó la especialista. Por ende, recomendó liberar el espacio de la acumulación de ropa sucia, ya que esto puede aportar una sensación de orden y ligereza en la habitación, lo que ayudará a tener un mejor descanso.

Habitación de hotel
La clave no siempre está en redecorar o reorganizar, sino en eliminar algunos elementos que pueden estar perturbando la energía del lugar.

Para finalizar, Maite Pérez recomendó deshacerse de los objetos que están rotos o que no se están usando. Aparte de que generan un desorden visual, estos aparatos representan energías detenidas o fragmentadas.

Para Pérez, un dormitorio debe mantenerse despejado, funcional y armonioso, donde cada objeto debe tener un propósito. Por lo tanto, eliminar lo que ya no sirve es una manera sencilla de recuperar el equilibrio en el dormitorio.

Feng shuiCasaEnergía

