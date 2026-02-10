El presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en redes sociales después de meterse a un calabozo de Gorgona y le lanzó pulla a Abelardo de la Espriella.

“En la foto ven lo que quiere hacerme de la Espriella, de acuerdo a sus palabras: destriparme a mí y a quienes son como yo. Ya gente del pueblo lo aplaude por eso”, dijo Petro.

Por esa razón, el aspirante presidencial tomó el escrito del presidente Petro y le respondió de inmediato.

“Iván Cepeda tiene telonero, se esconde tras las cortinas de humo de Gustavo Petro. Tarde se dieron cuenta de que llegó el Tigre a enfrentarlos, derrotarlos y castigarlos y, en su desespero, Cepeda se camufla y Petro inventa titulares para distraer a la opinión pública”, dijo.

Agregó: “Yo me pregunto: ¿por qué Cepeda se esconde?, ¿por qué no debate?, ¿por qué no sale a los medios?, ¿por qué manda a Petro a dar la batalla?, ¿por qué no explicas la corrupción del Gobierno que te promueve?, ¿por qué no te pronuncias sobre el narcoterrorista Maduro y sus nexos con el Gobierno de Petro?, ¿por qué no sales a presentar tu plan de desgobierno?, ¿por qué no aceptas debatir conmigo si el país merece conocerte?”.

Abelardo aseguró que Cepeda “se esconde” tras las publicaciones de Petro y por eso le pidió un debate público.