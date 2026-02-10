¿Por qué Gustavo Petro publicó una foto en una celda?, la explicación del presidente llamó la atención en X

Este martes 10 de febrero, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó en su cuenta personal de X un mensaje que no pasó desapercibido por los usuarios de esa plataforma digital.

En el post, el jefe de Estado compartió una llamativa foto al interior de una celda, en donde explicó que recientemente tuvo un viaje a Gorgona. En redes sociales le habían pedido explicaciones al presidente, ya que se advirtió que por ese viaje habría llegado tarde a un consejo de ministros en Montería.

Gustavo Petro denunció plan para sabotear su reunión con Donald Trump: “Ponerme sustancias psicoactivas en el carro”

En esa reunión de alto nivel, se discutieron las medidas para superar la emergencia ambiental que ha dejado inundaciones en Córdoba y Sucre.

“No estuve de paseo en Gorgona, pero quiero. Quise conocer la isla que no tiene hotel, ni muelle. Tiene científicos y científicas con las que hablé, miembros jóvenes de la armada y guardianes del parque absolutamente comprometidos con la defensa de la naturaleza”, detalló el mandatario colombiano.

Además indicó: “Fui a conocer su paradoja; el centro de tortura que construyó la oligarquía de Colombia. Allí estuve en sus celdas, donde me querían llevar, en los calabozos; quitaron los pozos de tortura donde solo cabe una persona, hacían descender a los presos con arneses, y allí morían. Visité su enfermería de salones sucios ya llenos de hojas y raíces, sus techos los tumbaron los micos, donde no había anestesia y allí se oían los gritos de los presos al morir, pero también los susurros de planes para escapar, fui a ver su cementerio, los hornos de pan dónde quiero investigar si hay cenizas de seres humanos”.

“Reuní a varios de los asistentes, al almirante, los científicos, los guardianes, los jóvenes de la armada, las que cocinan, los obreros que levantan los techos. Voy a decretar que Gorgona sea un centro de investigación científica de alto nivel nacional e internacional. Ya en mi gobierno estamos levantando la nueva edificación cerca de la cárcel para el centro científico colombiano y mundial. Tendrá energía limpia solar y geotérmica”, recalcó el jefe de Estado.

Sumado a ello, el mandatario colombiano señaló que en esa zona “hay especies endémicas. Por ejemplo, una rana que científicas colombianas y un alemán examinan en las noches buscándolas, porque hay un virus matando todas las ranas del mundo”.

“En el mar nacen todos los peces que llegan a la corriente de Humboldt. Es decir que empresas grandes de Ecuador, Perú, China y otros pescan en enormes cantidades y hacen fortunas con el cuidado que ejercemos en Gorgona, pero no nos agradecen. Sin embargo desde 1991, han desaparecido el 30% de las especies. Si no frenamos el consumo de hidrocarburos en 60 años, no habrá nada en el mar”, subrayó Gustavo Petro.

También afirmó: “Mantendremos la memoria del centro de tortura en película en 3D de la cárcel. Debe haber un centro de memoria y algunos lugares que se puedan guardar para que la niñez pueda ver lo que no debe repetirse. Miles de colombianos pasaron por allí y hay algunos vivos. Decretaré una comisión de la verdad, con lo mejor de la ciencia moderna para conocer la realidad completa de los 24 años de la cárcel/tumba de Gorgona. Dejo algunas fotos”.

Gustavo Petro usará una ley que permite decretar expropiaciones: el mensaje del presidente encendió las redes

“Entré a los calabozos y traté de experimentar la sensación de quienes estuvieron allí; le gustará a la fiscal general de Colombia. Soy víctima de mi propio invento: buscar una fiscal que fuera independiente a la justicia, pero partí del principio de no conocer personalmente las integrantes de la terna. En la foto ven lo que quiere hacerme de la Espriella, de acuerdo a sus palabras: destriparme a mí y a quienes son como yo. Ya gente del pueblo lo aplaude por eso. Veremos si sucede”, concluyó el jefe de Estado.