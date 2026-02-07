Política

Abelardo de la Espriella reacciona a la encuesta de AtlasIntel para SEMANA: “Esta no es una candidatura, es un movimiento popular”

El candidato presidencial lanzó un claro mensaje de cara a la primera vuelta tras conocer los resultados.

Redacción Semana
7 de febrero de 2026, 1:32 p. m.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció frente a la encuesta revelada por SEMANA de AtlasIntel.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció frente a la encuesta revelada por SEMANA de AtlasIntel. Foto: Semana

Cada vez falta menos para que los colombianos acudan a las urnas a elegir al próximo presidente de la República y en medio de la cuenta regresiva para la jornada electoral, que se realizará el próximo 31 de mayo, se empiezan a conocer diferentes encuestas que muestran cómo está la intención de voto.

La más reciente es el estudio de AtlasIntel para SEMANA, que reveló una cerrada competencia entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes estarían en un empate técnico por el primer lugar y sacan una amplia ventaja a los demás competidores.

La batalla por la Presidencia sería entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Los demás candidatos están lejos de los punteros

De la Espriella lidera la intención de voto de la encuesta revelada este sábado con el 32,1 %, seguido muy de cerca por el candidato de la izquierda, quien alcanza el 31,4 %. Después se encuentran Sergio Fajardo (7,6 %), el voto en blanco (5,3 %), Paloma Valencia (3,8 %), Claudia López (3,7 %), Miguel Uribe Londoño (2,1 %) y Vicky Dávila (1,9 %).

Más abajo están Juan Daniel Oviedo (1,7 %), Juan Carlos Pinzón (1,7 %), Daniel Quintero (1,6 %), Juan Manuel Galán (1,2 %), Enrique Peñalosa (1,2 %), Aníbal Gaviria (1,1 %), Santiago Botero (1 %), David Luna (0,9 %), Camilo Romero (0,8 %), Roy Barreras (0,3 %), Mauricio Cárdenas (0,1 %), Juan Fernando Cristo (0,1 %) y Daniel Palacios (0,1 %).

Tras lo resultados, Abelardo de la Espriella reaccionó en sus redes sociales y lanzó un claro mensaje de cara a la primera vuelta presidencial. “Gracias a Dios, al pueblo colombiano y a mi equipo por la bendición, el fervor y el apoyo incondicional; esta no es una candidatura, es un movimiento popular”, dijo.

Y agregó: “El único enemigo es Cepeda, y hay que derrotarlo para salvar la institucionalidad, la libertad y la democracia. Ante estos resultados, más humildad y más trabajo. Este año Colombia gana”.

El estudio de AtlasIntel es el más grande que se ha realizado hasta ahora en medio de esta campaña, con una muestra de 7.298 personas encuestadas presencialmente en todas las regiones del país. Esta fue realizada entre el 27 de enero y el pasado 4 de febrero, y tiene un margen de error del 1 %.

*Todas las encuestas se ven afectadas por márgenes de error.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica:

Encuesta Atlas_Semana 260205 by Publicaciones Semana S.A.

