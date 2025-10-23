“Advertí sobre la constituyente desde 2023″: exfiscal Francisco Barbosa asegura que Petro quiere romper el orden constitucional

El exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa reavivó el debate sobre el futuro constitucional de Colombia, al asegurar que desde abril de 2023, cuando ejercía el máximo cargo en el ente de control, ya había advertido públicamente que el presidente Gustavo Petro impulsaría una asamblea constituyente porque “las instituciones ya no le servían”.

Advertí sobre la constituyente de Petro el 21 de abril de 2023 en Barranquilla como Fiscal General. Dije que Petro plantearía la Constituyente porque las instituciones ya no le servían. En ese momento, muchos analistas de radio y prensa decían que yo exageraba. Hoy son los… pic.twitter.com/3brJz2732u — Francisco Barbosa (@FBarbosaDelgado) October 23, 2025

En un trino, publicado en su cuenta de X, Barbosa recuerda que en ese entonces manifestó la preocupación por la insistencia de Petro en llamar a una constituyente y que, en esa oportunidad, “muchos analistas de radio y prensa decían que yo exageraba”.

Hoy, justo cuando el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, publicó el borrador del proyecto, Barbosa afirmó que son esos mismos analistas los primeros en calificar las acciones del mandatario como una “locura que ataca el sistema constitucional”.

Desde China, ministro de Justicia anuncia proyecto de ley para nueva Constituyente en Colombia. | Foto: Montaje El País: @MinjusticiaCo/ Semana

Barbosa plantea que el país está ante un momento decisivo:

“Acá no queda más que recuperar el país y no ceder ante los discursos edulcorantes de paz total y de relativismo frente al sistema jurídico”.