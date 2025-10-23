Suscribirse

“Advertí sobre la constituyente desde 2023″: exfiscal Francisco Barbosa asegura que Petro quiere romper el orden constitucional

Barbosa plantea que Colombia está ante un momento decisivo y que no queda más que “recuperar el país y no ceder ante los discursos edulcorantes de paz total”.

Redacción Confidenciales
23 de octubre de 2025, 10:07 p. m.
Petro había señalado en X que Barbosa “no renuncia porque las evidencias de narco corrupción son enormes"
Petro había señalado en X que Barbosa “no renuncia porque las evidencias de narcocorrupción son enormes". | Foto: JOHAN TORO/PRESIDENCIA/MONTAJE SEMANA

El exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa reavivó el debate sobre el futuro constitucional de Colombia, al asegurar que desde abril de 2023, cuando ejercía el máximo cargo en el ente de control, ya había advertido públicamente que el presidente Gustavo Petro impulsaría una asamblea constituyente porque “las instituciones ya no le servían”.

Contexto: El anuncio de la constituyente a tres días de la consulta del Pacto Histórico: ¿Petro busca agitar los ánimos en la izquierda y empujar las elecciones del domingo?

En un trino, publicado en su cuenta de X, Barbosa recuerda que en ese entonces manifestó la preocupación por la insistencia de Petro en llamar a una constituyente y que, en esa oportunidad, “muchos analistas de radio y prensa decían que yo exageraba”.

Hoy, justo cuando el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, publicó el borrador del proyecto, Barbosa afirmó que son esos mismos analistas los primeros en calificar las acciones del mandatario como una “locura que ataca el sistema constitucional”.

Desde China, ministro de Justicia anuncia proyecto de ley para nueva Constituyente en Colombia.
Desde China, ministro de Justicia anuncia proyecto de ley para nueva Constituyente en Colombia. | Foto: Montaje El País: @MinjusticiaCo/ Semana

Barbosa plantea que el país está ante un momento decisivo:

“Acá no queda más que recuperar el país y no ceder ante los discursos edulcorantes de paz total y de relativismo frente al sistema jurídico”.

Con estas palabras, el exfiscal lanza una advertencia sobre lo que considera que será una ruptura institucional y convoca a la acción política y ciudadana ante lo que interpreta como una urgencia democrática.

Contexto: Le refrescan la memoria a Petro, recuerdan cuando firmó sobre mármol que no convocaría una asamblea constituyente: “Peligroso”

