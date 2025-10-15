Alejandro Gaviria le lanza dardo a Daniel Quintero tras renunciar a consulta del Pacto Histórico: “El reseteador fue reseteado”

La decisión de Daniel Quintero de abandonar la consulta interna del Pacto Histórico ha desatado muchas reacciones en el mundo político. Alejandro Gaviria, exministro de Educación del Gobierno Petro, fue uno de los que se pronunció y lanzó un dardo.

El exalcalde de Medellín sostuvo que su decisión se da porque la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE) modificaron las reglas en el último momento y, por lo mismo, el proceso se convirtió en una consulta interpartidista.

Al respecto, el exrector de la Universidad de Los Andes no dudó en reaccionar y utilizó la famosa frase de Quintero sobre resetear la política para enviarle una dura crítica.

“Más bien parece que el reseteador fue reseteado“, escribió en su cuenta de X.

Gaviria agregó en su publicación: “Al fin de cuentas, el reseteo de la política debería empezar con él“.

Por el momento, Quintero se ha mantenido firme en su decisión y, pese a que Iván Cepeda y Carolina Corcho continuarán con el proceso, todo parece indicar que él se baja por completo.