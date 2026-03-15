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Alex Pinilla, el asesor de la estrategia de comunicación de Juan Daniel Oviedo

La fórmula vicepresidencia de Paloma Valencia se ha destacado por la forma en que transmite sus mensajes.

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Redacción Semana
15 de marzo de 2026, 7:25 a. m.
Alex Pinilla es director de El Locutorio.
Alex Pinilla es director de El Locutorio. Foto: SEMANA

Juan Daniel Oviedo es uno de los líderes políticos del momento. Su gran votación en la Gran Consulta por Colombia, donde obtuvo más de 1,2 millones de votos, y su posterior aterrizaje como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, han acaparado los titulares de los últimos días.

“Hay que aceptar la propia voz y hablar desde la emoción”: Alex Pinilla

Detrás de la estrategia de comunicación de Oviedo está Alex Pinilla, director de El Locutorio. “Es una especie de inception”, dice Oviedo cuando le preguntan por el trabajo de comunicación que ha venido desarrollando con Pinilla.

La idea de Pinilla ha sido, según explica, “entrar en la mente del candidato para ordenar su historia y su voz como su gran fortaleza, encontrar las palabras que realmente lo representan y convertir esa esencia en una narrativa pública coherente”. De ahí surgieron conceptos que han marcado la campaña, “como sumar entre distintos y la idea de que se necesita más carácter para sumar que para dividir”, según Pinilla.

“El trabajo ha consistido en traducir esa esencia en mensajes, símbolos, momentos de campaña y su despliegue digital. No se trataba de fabricar un personaje, sino de amplificar lo que ya estaba en Oviedo: su historia, su forma de entender el país y su capacidad de hablar con públicos distintos”, dice el estratega de Oviedo.

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Juan Daniel Oviedo, Alex Pinilla
Juan Daniel Oviedo y Alex Pinilla Foto: suministrada a Semana

En política, es claro que las campañas no solo se construyen con propuestas, sino con la manera en que esas propuestas logran llegar a las personas. Pinilla ha participado antes en procesos de comunicación política como la campaña de Carlos Fernando Galán y en estrategias de vocería en entidades públicas, como el proceso que acompañó la llegada de la actual fiscal general de la Nación.