Alfredo Saade, jefe de gabinete de Gustavo Petro, le pide a la Fiscalía que “judicialice” a Álvaro Leyva tras su entrevista con SEMANA

Leyva calificó el presunto plan para un golpe de Estado como “ lo más ridículo del mundo ”, asegurando que los audios que se conocieron hacen parte de una “ conversación privada ” que no tenía nada que ver.

Insistió que “decir ‘sacar a ese tipo’ no es nada, es una expresión tonta”, aunque sí reconoció que aspira a que el actual jefe de Estado “se vaya” , porque tiene al país “desbaratado”.

“Tumbar, no, yo lo que quiero es que se vaya”, insistió Leyva, al asegurar que “de golpe pertenezco a esas barras que usted oye en el estadio y que gritan: ‘ Fuera Petro, fuera Petro ’. Entonces, judicialicémoslos a todos”.

Además, en la entrevista aseguró, ante la afirmación de que el mandato de Petro va hasta el 7 de agosto de 2026, que esto no tenía que ser necesariamente de esta manera.

“Se puede enfermar, cualquier cosa le puede pasar a un presidente elegido, se puede morir, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que hay que tener el cadáver hasta el último día de su mandato? No. Hay normas constitucionales, y no me voy a salir de esas normas", dijo.