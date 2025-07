“Si Petro se va, quedaríamos en mejores manos”, dice Álvaro Leyva sobre Francia Márquez. “Es una mujer para mostrar”

En una explosiva entrevista con SEMANA, el excanciller Álvaro Leyva responde a unas grabaciones publicadas por el diario El País de España, en las que supuestamente se estaría fraguando un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro.

Leyva calificó de “ridícula” esa situación. “Eso es lo más ridículo del mundo. Esa fue una conversación privada. La libertad de expresión es un derecho fundamental y más si es en una conversación íntima. Decir “sacar a ese tipo” no es nada, es una expresión tonta. Tengo unas cartas públicas en las que le digo al presidente que renuncie, con normas constitucionales en la mano”, agregó.

Álvaro Leyva responde las acusaciones de un supuesto golpe de Estado contra Gustavo Petro, en la más reciente edición de SEMANA. | Foto: semana

En medio de la extensa conversación con Yesid Lancheros, director de SEMANA, Leyva insiste en la salida constitucional del jefe de Estado y que quien lo debe reemplazar es la vicepresidenta Francia Márquez, a quien menciona en la grabación.

Sin embargo, señaló que “nunca” ha hablado con ella sobre este tema, y que, por el contrario, ella ha sido víctima de racismo.

“Nunca, no he hablado con ella sobre eso. Mencioné a Francia y le voy a decir una cosa: Francia Márquez ha sido objeto de maltrato, de un maltrato cobarde, por ser negra. A mí me han dicho algunos en la calle: ‘¿Colombia en manos de una negra?’. ¡Sí! Hay amarillos y hay carmelitos. Si usted va a Estados Unidos, van a decir que es un carmelito. Ella tiene derecho a suceder al presidente de la República. Si el presidente se va, quedaríamos en unas manos estupendas. Aquí la quieren golpear, la han querido golpear”, dijo Leyva.

Álvaro Leyva y Francia Márquez en Múnich, Alemania, representando al Gobierno de Gustavo Petro. | Foto: Twitter: @FranciaMarquezM

Agregó en la entrevista que “le inventaron un ministerio, en un papel”, y a los dos años, sin presupuesto, le dijeron que no sabía ejecutar y la sacaron. “Francia Márquez es la que usted vio en ese consejo de ministros, el país la recuerda. Francia Márquez no es un invento mío. A ella la eligieron vicepresidenta. Es formada, es una profesional, ganó premios internacionales antes de ser candidata a la vicepresidencia y puso los votos. Yo sí creo que quedaríamos en mejores manos, que lo sepan. En un momento dado yo sí le dije a Francia Márquez: “Usted tiene las capacidades”, pero eso fue hace rato”, manifestó Leyva.

Rechazó que haya compartido con Francia Márquez un plan para que Gustavo Petro saliera del poder. “¡Pero cómo se le ocurre!”, manifestó aireado, al responder por lo que señaló en los audios a su interlocutor.

“Yo, simplemente, dije que Francia Márquez es una digna sucesora, pero ahí no aparece nada que tenga que ver con un golpe de Francia Márquez, porque no necesita darlo. Si se va a Petro, si mañana dicen que Petro descansó en la paz del señor, ¿qué hacemos? Si mañana le da una enfermedad a Petro que no le permite gobernar, ¿qué hacemos? ¿Ponemos a Benedetti o a quién? ¿Qué dice la Constitución? Que asume la vicepresidenta”.

En el primer consejo de ministros televisado, Francia Márquez fue una de las más críticas con decisiones y nombramientos. | Foto: Presidencia de la República

Recordó que la última vez que se vio personalmente con Francia Márquez fue hace como tres meses. ¿De qué hablaron? “De nada. Fue “quiubo, Francia”...”, y añadió que ella no le comentó nada. “Ella es muy respetuosa”.

Ante la situación de ella frente al Gobierno, y si se siente cómoda con el presidente Petro, Leyva respondió: “¡Yo qué voy a saber! Pregúnteselo a ella”.

Sin embargo, afirmó que ella es vicepresidenta porque tiene los votos. “Ella no es un invento. Es una persona alegre, es la que ustedes vieron en ese consejo de ministros. Ella es la verdadera representante de las negritudes, de los indígenas”, afirmó.

Leyva trajo a la conversación una anécdota con Francia Márquez, cuando él era ministro de Relaciones Exteriores. “Siendo yo canciller, vino Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Yo, supuestamente, su equivalente, iba a hablar con él y al lado estaba Francia Márquez. Blinken me dijo: “¿Usted me permite que la foto sea Francia Márquez y yo?”. Le dije: “Claro que sí”, y en Palacio se tomaron la foto. El señor Blinken, que no es ningún pintado en la pared, el último secretario de Estado de Joe Biden, me dijo: “Esa es una de las mujeres más importantes”. Es que Francia Márquez es una mujer para mostrar. No es una golpista. Ella es una mujer meritoria que nació abajo, abajo”.

Antony Blinken, exsecretario de Estado de Estados Unidos, dijo de Francia Márquez: “Esa es una de las mujeres más importantes”. | Foto: Getty images

Insistió en que Colombia estaría mejor en manos de Francia Márquez que de Petro. “Claro. Esa es una opinión, no vayan a pensar que porque digo mi opinión acá es porque tengo algo armado. A la luz de la Constitución, ella es la vicepresidenta. Y si Petro se va, por cualquier razón, ella es la sucesora. No necesita de golpes de Estado. Imagínese la persona que es la vicepresidenta de la República dando golpes de Estado. Qué cosa tan ridícula. Hasta el que piense eso carece de sindéresis”, manifestó Leyva.

Sobre la razón por la que hizo una afirmación que sale en los audios en la que él dice que está “encima de ella”, en referencia a Francia Márquez, Leyva dejó en evidencia su preocupación. “Porque me preocupa que la maltraten. La sacaron del ministerio. Y comienzan a decir que no pudo ejecutar, cuando todos sabemos que no le dieron presupuesto. Entonces, uno está encima. Yo estoy encima de mucha gente, de mis amigos. Voy a decirle una cosa y suena ridículo: me considero un buen tipo”.

Uno de los momentos de mayor exposición en el Gobierno fue el primer consejo de ministros televisado, en el que varios miembros del gabinete, incluida la vicepresidenta, manifestaron diferencias sobre decisiones y nombramientos que se estaban tomando. Leyva negó que le hubiera dado alguna indicación a Francia Márquez para que cuestionara al presidente Petro y a algunos de sus funcionarios en ese famoso consejo de ministros televisado.

“No, claro que no, hombre”, dijo, y agregó: “Mire, en los consejos de ministros generalmente me sentaba a la izquierda del presidente. A la derecha estaba Francia Márquez y hablábamos muy poquito. “¿Qué hubo, Francia? ¿Cómo le va? ¿Qué hay de su vida?”. Pero, por Dios, es que uno en un gabinete termina siendo compañero. Yo tenía uno muy querido, el ministro de Ciencia y Tecnología, nacido en Sucre. Y me decía: “Señor ministro, a mí me da pena, porque los ministros somos iguales, pero usted, que habla con el presidente, ¿por qué no le dice que me reciba?”. A ese tipo, Petro lo nombró, lo sacó y nunca habló con él. Es que el presidente no habla con los ministros. Cuando uno lo ve por televisión y no sé qué, es paja. Y ponía a Laura Sarabia a pedirles la renuncia”, señaló.

Y reiteró que, si se va Petro, “Francia Márquez tiene todas las condiciones personales y morales para sucederlo y no necesita dar golpes de Estado. Pero hay que estar encima de ella, como cuando uno cuida un jardín. Pero eso no quiere decir que yo sea su jefe, no la estoy invitando a absolutamente nada. Eso es absolutamente ridículo”.