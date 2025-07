¿Por qué renunció Laura Sarabia? La ‘guerra’ en el Gobierno Petro que generó la salida de la canciller

En los consejos de ministros televisados se evidenciaron las molestias . Ella ya no estaba al lado de Petro y una parte de su poder fue ocupado por Angie Rodríguez, exasesora del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, quien tomó las riendas del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). En esos mismos espacios, el bloque más cercano al presidente expresó en público molestias por ella, la acusaron de que sus acciones no estaban enfiladas con los objetivos del Ejecutivo y recordaron los ‘tropiezos’ que hubo durante su gestión en el Dapre, incluidos problemas con la vicepresidenta Francia Márquez.

Sin embargo, el hecho que generó la ruptura total entre Petro y Sarabia fue el contrato para la producción de pasaportes. Ella propuso que, ante los tiempos, la mejor opción era que se firmara una prórroga con Thomas Greg & Sons, pero quitándole algunas responsabilidades, como el manejo de los datos; no obstante, al jefe de Estado no le gustó esta idea porque una empresa extranjera tendría información sensible de los colombianos y la desautorizó a través del nuevo jefe de despacho, Alfredo Saade. Él quería, y así se piensa materializar, que la Imprenta Nacional produzca las libretas, pese a que no estaría preparada; Sarabia no compartió la idea.