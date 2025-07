La guerra fría en la Casa de Nariño impactará la producción de pasaportes: estas son las alternativas que estudia Gustavo Petro

En la Casa de Nariño se está librando una disputa a fondo por convencer al presidente Gustavo Petro de cuál sería la mejor decisión con respecto a la producción de pasaportes. El mandatario ha insistido en que no quiere que siga en manos de Thomas Greg & Sons.

De un lado, el recién posesionado jefe de gabinete, Alfredo Saade, busca convencer al mandatario que el modelo que dejó pensado el excanciller Luis Gilberto Murillo, en el Portugal capacitaría a la Imprenta Nacional para producir las libretas, se puede implementar; sin embargo, no estaría aterrizado a la realidad y son varios los riesgos que podría conllevar acoger ese modelo de forma improvisada.

De otro lado, están los más conservadores que le han dicho al presidente Petro que ante la premura de los tiempos, en los que en menos de dos meses debía comenzar el nuevo modelo, no habría otra alternativa que firmar una nueva prórroga con Thomas Greg & Sons pero quitándole algunas responsabilidades como el manejo de los datos a través de controlar la personalización. Esto porque Petro ha dicho que lo que le molesta de la empresa de origen británico es que tenga datos sensibles de los colombianos al saber que son los mismos que imprimen los formularios de las elecciones.

En esta posición estaría la Cancillería de Laura Sarabia, sabiendo que recientemente se conoció que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se pensó en este plan y que se estableció que se dejaría un nuevo modelo con Portugal a 10 años, ya que encontraron falencias en lo que había planteado Murillo, quien no habría dejado las vigencias futuras para asegurar los recursos, entre otros requisitos.

La guerra fría que se viene librando en Palacio terminará definiendo el futuro de la producción de los pasaportes. Aunque se trata de un tema sensible y técnico, en últimas lo definirán las pujas políticas.

Alfredo Saade dice que se podría implementar el modelo con Portugal, sin embargo, los tiempos no cuadran. | Foto: Presidencia

Por su parte, Saade estaría intentando ganarse la confianza del mandatario, sin embargo, en el pasado ya han sido cuestionadas sus posturas o métodos. Por ejemplo, cuando lanzó la propuesta de cerrar el Congreso, o no creyó en las vacunas en medio de la pandemia de covid-19 o habló de la posibilidad de una constituyente, una idea que en su momento parecía lejana pero que hoy el mismo Petro ha mencionado.

Aunque por ahora no se tiene clara la decisión que tomaría Petro parece que la postura de Saade iría ganando terreno. En las últimas horas se conoció un borrador de un decreto en el que se ordenaría a todas las entidades estatales contratar con la Imprenta Nacional los servicios de impresión, desde papelería hasta documentos y, por supuesto, los pasaportes.

El problema es que hay alerta porque la Imprenta no estaría preparada para ese proceso. Ya se ha discutido la falta tecnología, infraestructura, planta, entre otros recursos que son indispensables para fabricar este tipo de documentos. En últimas no se trata de un simple papel, sino que se requiere de distintas calidades técnicas que son avaladas internacionalmente y por las que Colombia hasta ahora no ha tenido inconvenientes.