Laura Sarabia renuncia al Gobierno Petro. Esta es la carta que le envió al presidente

Le recordó: “Nos hemos conocido en las buenas y en las no tan buenas, y en ese recorrido fortalecimos una relación basada en la confianza, la franqueza y una idea que usted me enseñó, que la lealtad es, ante todo, cuidar del otro”.

La canciller continuó diciéndole al presidente que, recientemente, se han tomado decisiones que no comparte y eso la llevó a dar un paso al costado: “En los últimos días, se han tomado decisiones que no comparto y, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar”.