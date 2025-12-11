Álvaro Uribe arremete contra María Claudia Lacouture por encuentro de Amcham con Iván Cepeda: “la parte santista del petrosantismo”

Una reunión privada entre Amcham y el candidato Iván Cepeda generó una polvareda en redes sociales y el rechazo de varias voces de la derecha. "En AmCham seguimos escuchando las propuestas y posiciones de quienes aspiran a la Presidencia de la República. Gracias al senador Iván Cepeda por el espacio”, dijo la presidenta de la organización, María Claudia Lacouture, en medio de las críticas.

El expresidente Álvaro Uribe, en una entrevista con Blu Radio, narró por qué estaban tan molestos. “Es lógico que los empresarios y los gremios y los grupos sociales busquen a los candidatos comprometidos con la democracia. Todas las manifestaciones de Cepeda, lo que ha dicho que va a radicalizar las reformas de Petro, culminar la destrucción de la salud, culminar el saqueo de los fondos de pensiones, dejar este país sin inversión. Habla de austeridad en un gobierno que ha crecido en un 50% el gasto burocrático, habla de transparencia frente a esta corrupción. Entonces, es lógico, yo a ningún gremio voy a pedirle que voten por nosotros. Y los gremios tienen derecho como los sindicatos, como todas las organizaciones a hablar con todos los candidatos en el contexto, en el escenario de la democracia”, dijo.

Uribe comparó a Cepeda con Petro, y luego con Chávez, que han usado la democracia para luego irrespetarla. “Ayer en el discurso que leyó la hija de María Corina Macedo dijo, “No nos dimos cuenta a tiempo que estaban acabando las instituciones democráticas”, dijo el exmandatario.

" "Es lógico que los empresarios y los gremios y los grupos sociales busquen a los candidatos comprometidos con la democracia", dijo Uribe sobre la cita de Cepeda con Amcham. | Foto: AmCham

“Recuerdo el consejo de Chávez de Castro a Chávez, “Elígete, habla de equidad, habla contra la corrupción, no ofendas la empresa privada en el gobierno, la acabas. No permitas que hayas elecciones sino cuando las puedas controlar. Ahora vamos a tener elecciones seguramente y Pedro seguramente las va a permitir porque las quiere controlar a través de los grupos violentos cuyo candidato es Cepeda. Eso es muy grave".