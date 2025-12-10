En medio de la campaña presidencial que se adelanta para 2026, los candidatos se reúnen con los distintos gremios, como sucede regularmente antes de las elecciones.

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, estuvo en un encuentro con miembros y afiliados de la Cámara de Comercio Colombo Americana para hablar de sus propuestas para el próximo año.

“En AmCham Colombia seguimos escuchando las propuestas y posiciones de quienes aspiran a la Presidencia de la República. Gracias al senador Iván Cepeda por el espacio con afiliados y gremios de Aliadas Alianza para conocer sus posiciones y responder inquietudes sobre los principales retos de Colombia”, aseguró la presidenta de la Cámara Colomboamericana, María Claudia Lacouture.

En @AmChamCol seguimos escuchando las propuestas y posiciones de quienes aspiran a la Presidencia de la República. Gracias al senador @IvanCepedaCast por el espacio con afiliados y gremios de @AliadasAlianza para conocer sus posiciones y responder inquietudes sobre los… pic.twitter.com/l1tRwbodDH — Maria Claudia Lacouture (@mclacouture) December 9, 2025

Sin embargo, el encuentro generó molestia por parte de algunos líderes, especialmente de derecha, quienes criticaron el encuentro y que ese gremio haya escuchado a Cepeda.

“Desconcierta y alarma que, mientras el Gobierno destruye al sector productivo, haya gremios que le den espacio al candidato de la continuidad y la radicalización. Se repite lo de Venezuela, donde algunos empresarios ayudaron a tejer la cuerda que terminó ahogando la democracia”, cuestionó el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, quien será cabeza de lista al Senado por ese partido para las próximas elecciones.

“Así es muy difícil. Lo mismo hicieron con Gustavo Petro pensando que con reuniones lo ablandarían. Ahora abren la puerta a quien representa la versión comunista más extrema, heredera de Farc y compañía. Y luego se quejan”, agregó el representante Hernán Cadavid, de la misma bancada.

“Existen empresarios y gremios que aún creen, de forma errada, que poniéndose al final de la fila no les van a cortar la cabeza. Pero, al final, se enfrentarán al verdugo que los destruirá, mientras ellos le ponían una velita al diablo y otra a Dios”, mencionó el concejal Daniel Briceño, quien será la cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Bogotá del Centro Democrático.

Iván Cepeda en AmCham Colombia | Foto: AmCham Colombia

“Ya empezó la cobardía y el acomodamiento”, dijo el exfiscal Francisco Barbosa.

Desde el Centro Democrático, varios líderes y congresistas cuestionaron el encuentro, pues consideran que se le estaría abriendo la puerta a alguien que no estaría de acuerdo con la iniciativa privada o que se trataría de un mal mensaje de cara a la campaña de 2026, dijeron. Además, le reclaman a Cepeda por supuestas relaciones con exguerrilleros, un tema por el que han criticado a Cepeda recientemente.