Confidenciales

Álvaro Uribe habla de la “hora Petro”: “Los domingos, no sé con qué diablo se despierta”

El expresidente se refirió al primer mandatario. Aseguró que tiene una hora fija para insultarlo.

Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

7 de diciembre de 2025, 11:56 a. m.