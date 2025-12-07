Suscribirse

Confidenciales

Álvaro Uribe habla de la “hora Petro”: “Los domingos, no sé con qué diablo se despierta”

El expresidente se refirió al primer mandatario. Aseguró que tiene una hora fija para insultarlo.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
7 de diciembre de 2025, 11:56 a. m.
.
Álvaro Uribe y Gustavo Petro | Foto: Fotomontaje SEMANA

El Gobierno ha promocionado la reforma laboral usando un concepto: la “hora Petro”. Y el expresidente Álvaro Uribe lo utilizó este sábado, 6 de diciembre, para hacerle una fuerte crítica.

“La hora Petro [a la] que yo le tengo miedo es a la de los domingos, cuando se despierta y empieza a insultarme. Esa es la hora Petro (...) no sé con qué diablo se despierta, que le da por insultarme”, dijo Uribe.

Contexto: Álvaro Uribe responde a todo en SEMANA: 15 frases reveladoras sobre Gustavo Petro, Iván Cepeda y el 2026. “La destrucción de la patria”

El expresidente criticó la reforma laboral y aseguró que “la disminución de la actual jornada se dio, en gran parte, a una ley impulsada por el Centro Democrático”.

Y agregó: “Mire este problemita, el partido tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Se les dio por decir embustes: que ‘la hora Petro’, cuando nosotros creamos eso”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alerta climática en Estados Unidos: Nasa advierte que hay poblaciones que podrían estar en grave riesgo

2. Lionel Messi descarta a Portugal: lanzó cruda sentencia para el Mundial de 2026

3. La agresión de Trump contra Venezuela busca derrocar a Maduro y enviar una advertencia a Rusia, según informes

4. ¿Cuándo empiezan los “reembolsos más grandes de la historia” prometidos por Trump?: Revelan quiénes serán beneficiados

5. Así quedaron las cabezas de listas al Senado para las elecciones legislativas de 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alvaro UribeGustavo PetroReforma laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.