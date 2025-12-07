Confidenciales
Álvaro Uribe habla de la “hora Petro”: “Los domingos, no sé con qué diablo se despierta”
El expresidente se refirió al primer mandatario. Aseguró que tiene una hora fija para insultarlo.
El Gobierno ha promocionado la reforma laboral usando un concepto: la “hora Petro”. Y el expresidente Álvaro Uribe lo utilizó este sábado, 6 de diciembre, para hacerle una fuerte crítica.
“La hora Petro [a la] que yo le tengo miedo es a la de los domingos, cuando se despierta y empieza a insultarme. Esa es la hora Petro (...) no sé con qué diablo se despierta, que le da por insultarme”, dijo Uribe.
El expresidente criticó la reforma laboral y aseguró que “la disminución de la actual jornada se dio, en gran parte, a una ley impulsada por el Centro Democrático”.
Y agregó: “Mire este problemita, el partido tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Se les dio por decir embustes: que ‘la hora Petro’, cuando nosotros creamos eso”.