Álvaro Uribe reacciona al Premio Nobel de Paz 2025: “Viva María Corina, viva la democracia, viva Venezuela, viva Colombia”

El Premio Nobel de Paz para María Corina Machado ha generado una ola de reacciones en Colombia y el mundo.

Uno de los mensajes más emotivos lo publicó en su cuenta de X el expresidente Álvaro Uribe: “Viva María Corina, viva la democracia, viva Venezuela, viva Colombia”.

Viva María Corina, Viva la Democracia, Viva Venezuela,

Viva Colombia — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 10, 2025

El expresidente suele compartir mensajes de apoyo, admiración y solidaridad frente a la líder venezolana, quien ha tenido que vivir en la clandestinidad, tras su decisión de quedarse en Venezuela y con la constante amenaza del régimen.

“María Corina es la única capaz de sacar a Maduro, pero aquí en Colombia está el único que fue capaz de traicionar a Chávez y a Maduro”, había escrito en su cuenta de X.

“No lo puedo creer”

“¡Estoy en shock!”, reaccionó la política venezolana en un video difundido por su equipo de prensa tras conocerse el galardón.

“¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, dijo en una conversación con su aliado Edmundo González Urrutia, exiliado en España y que la reemplazó como candidato en las pasadas elecciones presidenciales luego de su inhabilitación.

Machado fue premiada “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, anunció el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.