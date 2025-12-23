Andrés Pastrana habla del error de Santos que “comienza a rectificar un Gustavo Petro intimidado”

En estas épocas decembrinas, la política está más movida que nunca y los vainazos van y vienen. Andrés Pastrana, por ejemplo, le escribió al expresidente Juan Manuel Santos.

Recordó que fue por el proceso de paz que el país perdió la herramienta más eficaz, aunque controvertida, en la lucha contra las drogas. “Error craso de Juan Manuel Santos. Fue, por exigencia de las Farc, matar el Plan Colombia y montar la farsa de la inconstitucionalidad de la erradicación con fumigación aérea”.

Según Pastrana, “Colombia está pagando por ese error que comienza a rectificar un Gustavo Petro intimidado”.

Así operará la aspersión con drones de glifosato en zonas donde campesinos son obligados a sembrar coca

Hace unos días, el Gobierno aseguró que reactivará la fumigación con glifosato. “Colombia va a iniciar una aspersión terrestre a través de drones con glifosato. Será una aspersión controlada que se va a hacer finalmente donde haya, por parte de grupos armados, situaciones en donde estén forzando a los campesinos a sembrar hoja de coca”, aseguró el ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga.

“Si las fuerzas del Cauca de Iván Mordisco y Marlon continúan con la práctica de usar la población contra la Fuerza Pública, se pasará del programa de sustitución de cultivos, fuerte en Argelia, al programa de fumigación con glifosato”, había dicho hace unos días el presidente.