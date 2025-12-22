Así operará la aspersión con drones de glifosato en zonas donde campesinos son obligados a sembrar coca

El gobierno del presidente Gustavo Petro volvió a acudir al glifosato para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, pero ahora utilizará un nuevo mecanismo para tratar de que la aspersión de cultivos ilícitos sea controlada y no perjudique a los habitantes, a los integrantes de la fuerza pública y al ecosistema en donde se adelantarán esas operaciones.

En medio de una rueda de prensa que hizo este 22 de diciembre en las instalaciones del Ministerio de Justicia, en el centro de Bogotá, Idárraga anunció que “Colombia va a iniciar una aspersión terrestre a través de drones con glifosato. Será una aspersión controlada que se va a hacer finalmente donde haya, por parte de grupos armados, situaciones en donde esté forzando a los campesinos a sembrar hoja de coca”.

Aunque varios sectores han advertido que esto sería el regreso de la aspersión aérea con glifosato, el gobierno Petro ha insistido que ese ejercicio con drones es de carácter “terrestre” y tendrá un mayor control que permita afectar directamente sobre el cultivo de uso ilícito.

“Con esta herramienta, entre otras cosas, vamos a permitir brindar mayores garantías de seguridad para la fuerza pública en este ejercicio de aspersión terrestre y vamos a poder tener de manera más controlada la aspersión, básicamente lo que se van a encontrar es unos drones a una altura máxima de 1.5 metros de altura sobre el dosel, es decir, sobre la planta”, explicó Idárraga.

Estos detalles se conocieron horas después de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció la reactivación de las fumigaciones de glifosato con drones en cultivos de coca. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también había hecho anuncios en ese sentido.

El ministro Idárraga explicó que las condiciones que se le han puesto a la aspersión con drones, van a permitir que se “controle” la caída del químico sobre el cultivo como tal y se evite que termine contaminando cuerpos de agua o el ecosistema en donde empezaran los operativos.

Así mismo, explicó que la fecha para arrancar con ese plan “tiene que ser esta semana. Hoy se surtió el comité, se aprobó, de tal manera que mañana, a más tardar, tendría que estar en poder de la Anla la última autorización ambiental para que en el transcurso de la semana, a más tardar, jueves o viernes, ya la Policía inicie esas operaciones en el país”.