Atentados y hostigamientos: los mayores retos a los que se enfrenta la fumigación con glifosato mediante drones

El Gobierno lanzó una nueva modalidad para combatir los cultivos ilícitos en medio de una crisis de orden público en varios departamentos del país.

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 10:32 a. m.
Imagen de referencia de drone sobrevolando.
Imagen de referencia de drone sobrevolando. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Bombas, muertos y una ola de violencia que azota al país son los retos que deberá asumir la nueva modalidad que pondrá a funcionar el Gobierno en los próximos días contra el aumento de cultivos ilícitos en varios departamentos del país.

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, fue el encargado de confirmar que acudirán a la fumigación con drones, usando glifosato, en zonas donde los campesinos están siendo obligados a sembrar hoja de coca por grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc.

Esos equipos estarán liderados por uniformados de la Policía Nacional, que deberán adelantar esas operaciones en medio de los muertos, los atentados y la grave situación de orden público por la que atraviesan varios municipios de Colombia.

Hace tan solo cinco días se registró la muerte de siete personas y 31 más resultaron heridas después del ataque perpetrado contra la base militar de Aguachica, en el departamento de Cesar. Ese atentado se habría ejecutado con los mismos drones que ahora serán utilizados para fumigar.

Días atrás, el municipio de Buenos Aires, en Cauca, fue el objetivo de un voraz hostigamiento de las disidencias de las Farc contra la estación de Policía. Ese tipo de situaciones son aquellas en las que podrían terminar operando los nuevos equipos de fumigación con drones.

Justo en ese último departamento es donde el ministro (e) Idárraga confirmó que se llevará a cabo el primer piloto de ese tipo de operaciones, que se limitará a zonas afectadas por violencia, tendrá un límite de vuelo de 1,5 metros sobre la planta y se caracterizará por tener un “control” en el terreno detectado.

“Colombia va a iniciar una aspersión terrestre a través de drones con glifosato. Será una aspersión controlada que se va a hacer finalmente donde haya, por parte de grupos armados, situaciones en donde se esté forzando a los campesinos a sembrar hoja de coca”, dijo Idárraga.

Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander y Antioquia son algunos de los departamentos más golpeados por la violencia este año y que en 2026 se convierten en un enorme reto para la Policía Antinarcóticos.

