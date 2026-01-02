Confidenciales

Antonio Sanguino, minTrabajo, le manda un varillazo a los congresistas sobre eliminación de la prima de 16 millones: “Nada de cuentos”

“El decreto es de aplicación inmediata, como lo es el Salario Vital de $2 millones para los trabajadores”, dijo el ministro.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 2:09 a. m.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, el 23 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, el 23 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

El anuncio del aumento del 23,7 por ciento del salario mínimo trae decenas de consecuencias en el país, pues este monto es la base para indexar muchos otros valores.

Uno que generó debate fue el salario de los congresistas. Como ellos ganan hoy alrededor de 52 millones de pesos, muchos pusieron en el grito en el cielo, pues si se tasara con el aumento del salario mínimo, este superaría los 12 millones mensuales.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sin embargo, dijo que eso no es así y que los congresistas no tienen un aumento correspondiente al del mínimo.

Gobierno Petro busca eliminar, vía decreto, la prima de servicios del salario de los congresistas

"No es bueno acudir a falacias en el debate público. Cualquier congresista puede aclarar que su salario no está atado al incremento del salario mínimo. Dicho incremento resulta de un decreto presidencial, previo concepto de función pública y está atado a la inflación y al incremento de salarios de los demás trabajadores del Estado", aseguró Sanguino.

Confidenciales

Sergio Fajardo comienza el 2026 con un singular anuncio: María Ángela Holguín, su pareja, se suma a sus voluntarios

Confidenciales

Álvaro Uribe advierte “daños ciertos” a trabajadores por caída de inversión y empleo tras incremento del salario mínimo

Confidenciales

El balance legislativo de Julio Roberto Salazar, representante a la Cámara del Partido Conservador

Confidenciales

Este fue el número de llamadas que recibió la línea de emergencias durante la noche de Año Nuevo en Colombia y en Bogotá

Confidenciales

La advertencia de Uribe a Petro por posible paro nacional por incremento del salario mínimo: “Cuidado, presidente”

Confidenciales

La chef y candidata a la Cámara de Representantes, Leonor Espinosa, se va en contra de los nuevos impuestos al licor del gobierno Petro

Confidenciales

La carta del partido Liberal para quedarse con la curul de los colombianos en el exterior

Bogotá

MinTrabajo lanza fuerte mensaje por posible aumento del pasaje de TransMilenio: “Es una canallada para atacar el salario mínimo”

Política

Procuraduría prende las alarmas por decreto del Ministerio de Trabajo que podría afectar más de 470.000 empleos: pidió instalar mesa técnica

Macroeconomía

“El salario mínimo es una despedida de quinta, en el peor modo posible, para el Gobierno Petro”: José Manuel Restrepo

Lo que sí dijo es que presentará un proyecto para eliminar la prima de servicios que es de 16 millones. Sanguino envió un mensaje a quienes quieren hacerle el quite a la medida: “Que se dejen de vivezas los Congresistas que a regañadientes aceptan o se proclaman defensores de la eliminación de su prima de $16 millones, pero a partir el 20 de julio. Nada de cuentos. El decreto es de aplicación inmediata, como lo es el Salario Vital de $2 millones para los trabajadores”.

Más de Confidenciales

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, el 23 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Antonio Sanguino, minTrabajo, le manda un varillazo a los congresistas sobre eliminación de la prima de 16 millones: “Nada de cuentos”

Sergio Fajardo con María Angela Holguín su pareja

Sergio Fajardo comienza el 2026 con un singular anuncio: María Ángela Holguín, su pareja, se suma a sus voluntarios

Uribe advirtió sobre posibles despidos, mayor inflación y presión sobre empresas pequeñas y medianas.

Álvaro Uribe advierte “daños ciertos” a trabajadores por caída de inversión y empleo tras incremento del salario mínimo

Congresista 2022

El balance legislativo de Julio Roberto Salazar, representante a la Cámara del Partido Conservador

Actualmente, 25 expolicías hacen parte de Héroes por Vocación, de la Alcaldía de Cali, atendiendo las llamadas que ingresan a la línea nacional de emergencias 123.

Este fue el número de llamadas que recibió la línea de emergencias durante la noche de Año Nuevo en Colombia y en Bogotá

Álvaro Uribe y Gustavo Petro

La advertencia de Uribe a Petro por posible paro nacional por incremento del salario mínimo: “Cuidado, presidente”

Leonor Espinosa confrontó a Gustavo Petro

La chef y candidata a la Cámara de Representantes, Leonor Espinosa, se va en contra de los nuevos impuestos al licor del gobierno Petro

Milton Andrés Valderrama Serna

La carta del partido Liberal para quedarse con la curul de los colombianos en el exterior

Wilder Escobar, representante a la Cámara

“Gobernar y legislar es escuchar y responder”: Wilder Escobar entrega su balance legislativo

Olga Lucía Velásquez, representante a la Cámara

Salud mental: la lucha de Olga Lucía Velásquez en el Congreso de la República

Noticias Destacadas