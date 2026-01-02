Antonio Sanguino, minTrabajo, le manda un varillazo a los congresistas sobre eliminación de la prima de 16 millones: “Nada de cuentos”

El anuncio del aumento del 23,7 por ciento del salario mínimo trae decenas de consecuencias en el país, pues este monto es la base para indexar muchos otros valores.

Uno que generó debate fue el salario de los congresistas. Como ellos ganan hoy alrededor de 52 millones de pesos, muchos pusieron en el grito en el cielo, pues si se tasara con el aumento del salario mínimo, este superaría los 12 millones mensuales.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sin embargo, dijo que eso no es así y que los congresistas no tienen un aumento correspondiente al del mínimo.

Gobierno Petro busca eliminar, vía decreto, la prima de servicios del salario de los congresistas

"No es bueno acudir a falacias en el debate público. Cualquier congresista puede aclarar que su salario no está atado al incremento del salario mínimo. Dicho incremento resulta de un decreto presidencial, previo concepto de función pública y está atado a la inflación y al incremento de salarios de los demás trabajadores del Estado", aseguró Sanguino.

Lo que sí dijo es que presentará un proyecto para eliminar la prima de servicios que es de 16 millones. Sanguino envió un mensaje a quienes quieren hacerle el quite a la medida: “Que se dejen de vivezas los Congresistas que a regañadientes aceptan o se proclaman defensores de la eliminación de su prima de $16 millones, pero a partir el 20 de julio. Nada de cuentos. El decreto es de aplicación inmediata, como lo es el Salario Vital de $2 millones para los trabajadores”.