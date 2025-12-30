Política

Gobierno Petro busca eliminar, vía decreto, la prima de servicios del salario de los congresistas

Con esa reducción, los legisladores perderían cerca de 15 millones de pesos de su asignación salarial mensual.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 1:59 p. m.
Reforma tributaria se hundió en el Congreso de la República. Votación negativa fue mayoritaria.
Reforma tributaria se hundió en el Congreso de la República. Votación negativa fue mayoritaria. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Con la firma de un decreto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno Petro estaría buscando la forma de eliminar la prima de servicios del salario de los congresistas. Según trascendió, el ejecutivo justificaría su decisión en el concepto de la Corte Constitucional en el que aseguran que la prima de salud, localización y vivienda no son de pago obligatorio.

Salario mínimo 2026 enciende choque entre gremios y líderes políticos por alza histórica del 23%.
Salario mínimo 2026 enciende choque entre gremios y líderes políticos por alza histórica del 23 %. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (El País) y (Presidencia)

Esa declaración de la Corte Constitucional se remonta al año 2013 cuando fue creada, por el gobierno Santos, la prima de servicios para reemplazar la de salida y localización que se había caído en el alto tribunal.

De ser cierta la medida estudiada por el Gobierno Petro, los congresistas de la República perderían automáticamente cerca de 15 millones de pesos de su asignación salarial.

De acuerdo con el texto conocido, el eventual decreto argumentaría que la Constitución establece que la asignación de los miembros del Congreso debe reajustarse cada año con base en el promedio de los incrementos salariales de los servidores de la administración central, sin que ello implique la obligatoriedad de primas adicionales.

Política

Esto dice el decreto presidencial con el que se ordenó la desclasificación de los archivos del extinto DAS

Política

Los proyectos que se impulsan en el Congreso para el bienestar de la fuerza pública

Política

Congreso prende las alarmas por abandono estatal de las víctimas del conflicto

Política

Estos fueron los grandes hechos y protagonistas de Colombia en 2025

Política

Benedetti tildó de “loras mojadas” a quienes cuestionan el anuncio del salario mínimo para 2026

Política

“El próximo gobierno debe generar un histórico recorte burocrático”: exconcejal Daniel Briceño tras el aumento del salario mínimo

Política

Fuerte reacción de gremios al incremento de 23% al salario mínimo anunciado por Petro para 2026: “La mesa de concertación fue una farsa”

Confidenciales

“No es quitarles, es hacer un acto de justicia”: ministro Sanguino confirma que está en estudio el retiro de la prima de servicios a los congresistas

Nación

Reajuste de la UPC y deterioro del orden público: estas son todas las razones del Gobierno para decretar emergencia económica

Macroeconomía

MinHacienda habla del nuevo impuesto al 5X1.000 y da calma a muchos: esto pasará con la medida

Antonella Petro, hija del presidente, Gustavo Petro (en el centro), y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025
Antonella Petro, hija del presidente, Gustavo Petro (en el centro), y Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025. Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

En esa línea, el documento cita jurisprudencia de la Corte Constitucional que permitiría al Ejecutivo decidir si reconoce o no determinadas primas, al considerar que no serían forzosas ni automáticas.

El borrador que circula plantearía que el Decreto 2170 de 2013 se expidió bajo una interpretación específica de esa jurisprudencia, con el fin de corregir una supuesta distorsión en la escala salarial de los congresistas.

Sin embargo, la nueva disposición del Gobierno Petro sostendría que dicha prima podría generar inequidades y que su aplicación resultaría “compleja y subjetiva” especialmente por la “falta de uniformidad en el concepto de residencia que sirvió de base para su reconocimiento”.

El presidente, Gustavo Petro, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025
El presidente, Gustavo Petro, y Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025. Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

Además, se espera que el nuevo decreto señale que la remuneración actual de los congresistas sería desproporcionada frente al ingreso promedio de la población y a la realidad económica del país, lo que dificultaría el cierre de brechas planteado en el Plan Nacional de Desarrollo.

En ese contexto, el Gobierno consideraría necesario reorientar el gasto público y adoptar medidas de austeridad que, según el texto, no afectarían derechos fundamentales.

Reforma tributaria se hundió en el Congreso de la República. Votación negativa fue mayoritaria
Reforma tributaria se hundió en el Congreso de la República. Votación negativa fue mayoritaria. Ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

De concretarse, el decreto derogaría formalmente la prima especial de servicios a partir de su publicación y establecería que no se reconocerían ni pagarían beneficios derivados de esa disposición, especialmente para los congresistas que se posesionen desde el 20 de julio de 2026.

Todo ello, por ahora, quedaría sujeto a que el borrador avance y se convierta en un acto administrativo definitivo. Es importante aclarar que ni el Ministerio de Hacienda ni el del Trabajo se han pronunciado al respecto.

Más de Política

El Gobierno Nacional ordenó la desclasificación de los archivos del extinto DAS

Esto dice el decreto presidencial con el que se ordenó la desclasificación de los archivos del extinto DAS

Congresistas 2022

Los proyectos que se impulsan en el Congreso para el bienestar de la fuerza pública

Congresista 2022

Congreso prende las alarmas por abandono estatal de las víctimas del conflicto

Reforma tributaria se hundió en el Congreso de la República. Votación negativa fue mayoritaria

Gobierno Petro busca eliminar, vía decreto, la prima de servicios del salario de los congresistas

Especial Colombia 2025

Estos fueron los grandes hechos y protagonistas de Colombia en 2025

El ministro Armando Benedetti dijo esto en X.

Benedetti tildó de “loras mojadas” a quienes cuestionan el anuncio del salario mínimo para 2026

Briceño fue de los primeros en reaccionar al anuncio.

“El próximo gobierno debe generar un histórico recorte burocrático”: exconcejal Daniel Briceño tras el aumento del salario mínimo

Fuerte crítica de Jaime Cabal al posible aumento del salario mínimo.

Fuerte reacción de gremios al incremento de 23% al salario mínimo anunciado por Petro para 2026: “La mesa de concertación fue una farsa”

Gustavo Petro anunció un aumento del salario mínimo de 23,7%.

Aumento del salario mínimo para 2026 de 23,7 % desata tormenta política: “Populismo e irresponsabilidad”

Gustavo Petro salario minimo

El mensaje del presidente Petro antes de su alocución sobre el salario mínimo 2026: “Me adelanto a las críticas”

Noticias Destacadas