Armando Benedetti tercia en la polémica por la cabeza de lista al Senado del Pacto Histórico: “Espero que se sepan comportar”

El ministro del Interior habló sobre la puja que hay entre Carolina Corcho y María José Pizarro.

Redacción Confidenciales
28 de octubre de 2025, 9:40 p. m.
Carolina Corcho y María José Pizarro, Pacto Histórico
Carolina Corcho y María José Pizarro. | Foto: Montaje El País. Fotos: Semana

Aunque en el Pacto Histórico están tranquilos con los resultados de la consulta del pasado 26 de octubre, ahora deben resolver lo que pasará con la cabeza de lista al Senado.

María José Pizarro asegura que ella tiene ese derecho adquirido, pero Carolina Corcho cree que su votación la hace merecedora de ese lugar.

En los sectores del progresismo emitieron un comunicado para calmar las tensiones y anunciaron que habrá decisiones en los próximos días.

“El comité político, conforme al acuerdo radicado en la Registraduría Nacional el pasado 26 de septiembre, tomará de manera unitaria y transparente la decisión sobre la cabeza de lista al Senado en sus próximas sesiones”, se informó.

Por esa razón, el ministro del Interior Armando Benedetti terció en esta polémica y lo primero que dijo es que Corcho resultó ser un fenómeno político por su votación.

“Claro, es una mujer que hizo la campaña con las uñas y en poco tiempo. Sacó más de 600 mil votos y eso es muy bueno”.

Sobre la cabeza de lista del Pacto Histórico aseguró: “Ahí está María José Pizarro y espero que se sepan comportar y que no haya problemas entre una y la otra”.

“No soy un narco”: Armando Benedetti habla tras entrar en la lista Clinton

Indicó que para ese sector político sería muy complicado tener una diferencia por la cabeza de lista y que al ser una lista cremallera el asunto se debe resolver rápidamente.

Redacción Confidenciales
