Armando Benedetti vuelve a despacharse contra la Corte Suprema de Justicia: “Por favor, mucha atención”

El ministro del Interior está convencido de que hay un “entrampamiento” en curso.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 9:44 p. m.
Armando benedetti Ministro del Interior
El ministro del Interior, Armando Benedetti, le pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar información sobre "entrampamientos" en su contra. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El ministro del Interior, Armando Benedetti, le pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar información sobre supuestos “entrampamientos” que se estarían gestando en su contra.

El encargado de la cartera política del Gobierno de Gustavo Petro asegura que ha recibido información sobre una “emboscada judicial” que podría afectarlo.

“Señores de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema: continuo recibiendo información sobre entrampamientos, emboscadas judiciales y violación a mis derechos. Por favor, mucha atención a esta nueva alerta que hago. ¿Qué más puedo hacer?”, escribió Benedetti en su cuenta de X.

Contexto: Benedetti arremete contra el CNE, tras fallo contra la campaña de Gustavo Petro: “Debe dejar de existir”

Ese no es el único mensaje que Benedetti ha lanzado en ese sentido. En la mañana de este lunes también acusó al sistema judicial de no darle la garantía al debido proceso y puso un nombre sobre la mesa: Camilo Enciso.

“Señores de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, no tengo debido proceso. Todas las mentiras de Camilo Enciso son filtraciones que salen con distorsión de mi proceso que lleva Cristina Lombana, como es el caso de la factura del pago de un hotel. ¡No tengo derecho a la justicia! ¿Por qué filtran todo mi proceso?”, cuestionó el ministro.

Semanas antes, Benedetti había cargado contra la magistrada Lombana, a quien acusó de estarse “extralimitando” en sus funciones como togada tras el allanamiento a su casa del pasado 11 de noviembre.

