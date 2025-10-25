Confidencial
Así fue el primer ‘cónclave’ del nuevo director de la Policía con generales y coroneles
El general William Rincón fue reintegrado para reemplazar al general Carlos Triana.
El recién nombrado director de la Policía, el general William Rincón, encabezó su primer cónclave con generales y coroneles de mando para impartir sus primeras instrucciones.
El alto mando policial indicó que se deben concentrar en evitar delitos electorales de cara a la elección que se vivirá en el país el próximo año, así como combatir la corrupción y el microtráfico.
“Se dispuso un servicio en las fases preelectorales, electorales y poselectorales, con énfasis en la protección de aspirantes y candidatos, la seguridad de los puestos de votación y la vigilancia de amenazas emergentes, evitando la ocurrencia de delitos electorales”, indicó la Policía.
También se dieron instrucciones por parte del general Rincón para que se fortalezca la investigación criminal, la inteligencia y la cooperación internacional ante la transnacionalización del delito.