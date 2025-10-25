Así fue el primer ‘cónclave’ del nuevo director de la Policía con generales y coroneles

El recién nombrado director de la Policía, el general William Rincón, encabezó su primer cónclave con generales y coroneles de mando para impartir sus primeras instrucciones.

General Willian Rincón, en reunión con generales y coroneles con funciones de mando. | Foto: Policía

El alto mando policial indicó que se deben concentrar en evitar delitos electorales de cara a la elección que se vivirá en el país el próximo año, así como combatir la corrupción y el microtráfico.

“Se dispuso un servicio en las fases preelectorales, electorales y poselectorales, con énfasis en la protección de aspirantes y candidatos, la seguridad de los puestos de votación y la vigilancia de amenazas emergentes, evitando la ocurrencia de delitos electorales”, indicó la Policía.