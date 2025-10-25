Suscribirse

Confidencial

Así fue el primer ‘cónclave’ del nuevo director de la Policía con generales y coroneles

El general William Rincón fue reintegrado para reemplazar al general Carlos Triana.

Redacción Semana
25 de octubre de 2025, 7:07 p. m.
Así fue el primer 'conclave' del nuevo director de la Policía con generales y coroneles.
Así fue el primer ‘cónclave’ del nuevo director de la Policía con generales y coroneles. | Foto: Policía

El recién nombrado director de la Policía, el general William Rincón, encabezó su primer cónclave con generales y coroneles de mando para impartir sus primeras instrucciones.

General Willian Rincón, en reunión con generales y coroneles con funciones de mando.
General Willian Rincón, en reunión con generales y coroneles con funciones de mando. | Foto: Policía

El alto mando policial indicó que se deben concentrar en evitar delitos electorales de cara a la elección que se vivirá en el país el próximo año, así como combatir la corrupción y el microtráfico.

“Se dispuso un servicio en las fases preelectorales, electorales y poselectorales, con énfasis en la protección de aspirantes y candidatos, la seguridad de los puestos de votación y la vigilancia de amenazas emergentes, evitando la ocurrencia de delitos electorales”, indicó la Policía.

También se dieron instrucciones por parte del general Rincón para que se fortalezca la investigación criminal, la inteligencia y la cooperación internacional ante la transnacionalización del delito.

