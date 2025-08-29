Suscribirse

Así reaccionó Francisco Barbosa a decisión que obliga a Gustavo Petro a retractarse de señalamientos contra Mario Burgos

El exfiscal aseguró que la determinación evidencia la calidad de Burgos como jurista.

Redacción Semana
29 de agosto de 2025, 8:15 p. m.
Francisco Barbosa y Gustavo Petro.
Francisco Barbosa y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA / Presidencia

El exfiscal Francisco Barbosa celebró la sentencia del Juzgado 54 Administrativo de Bogotá que obligó al presidente Gustavo Petro a retractarse de los señalamientos que hizo contra el fiscal Mario Andrés Burgos en el marco de la transmisión de un consejo de ministros.

“Esta sentencia que ordena a Gustavo Petro retractarse de las infamias que profirió contra el doctor Mario Burgos no es otra cosa que la confirmación de la cobarde campaña de desprestigio que, desde su puesto de presidente, inició contra mi administración y contra los valientes funcionarios que investigaron los temas que lo incomodaban”, consideró Barbosa.

Burgos había presentado una acción de tutela en la que alegaba que sus derechos al buen nombre, a la honra, a la integridad personal y a la dignidad humana habían sido vulnerados por las declaraciones del jefe de Estado, en las que le acusó de pertenecer a una supuesta “banda”.

El exfiscal dejó claro que, durante su paso por la jefatura del ente acusador, “nunca nos quisimos plegar a Petro. Con compromiso defendimos a la Fiscalía y a la institucionalidad frente a un presidente que atacó a la justicia y a mi administración sin piedad. Sabíamos que el precio sería la difamación permanente, pero decidimos poner por delante nuestro deber con la Rama Judicial y con Colombia”.

Francisco Barbosa celebró el triunfo jurídico que tuvo Mario Burgos en los tribunales con el caso fallado a su favor y aseguró que este demuestra sus capacidades como jurista.

