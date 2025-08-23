Así reaccionó Paloma Valencia a la decisión de que el papá de Miguel Uribe Turbay sea precandidato del Centro Democrático

En las últimas horas, se oficializó que Miguel Uribe Londoño, papá del asesinado Miguel Uribe Turbay, tomará el lugar de su hijo y será el quinto precandidato presidencial del Centro Democrático.

La noticia desató muchas reacciones en el mundo político, pero las más esperadas eran las de los que están en la puja interna de esta colectividad para convertirse en candidatos únicos de cara a las elecciones de 2026.

Paloma Valencia, uno de los pesos pesados, reaccionó recientemente a esta decisión que tomó el partido de oposición. A través de su cuenta de X, la senadora le dio la bienvenida al papá de quien fue su compañero durante muchos años.

“Bienvenido, Miguel Uribe Londoño, tras la tragedia que nos conmueve al Centro Democrático, donde compartimos ideales con su martirizado hijo”, dijo.

En la publicación, la congresista mencionó que ahora están a la expectativa de que, en las próximas semanas, se comiencen a conocer las ideas y propuestas de Uribe Londoño.

“En meses venideros conoceremos las ideas, propuestas y trayectoria del padre para compararlas y confrontarlas de cara al país”, señaló.

Esta reacción se suma a lo dicho por María Fernanda Cabal, quien también le dio la bienvenida al papá del senador asesinado y sostuvo que esta decisión es parte de un “gran consenso”.