María Fernanda Cabal rompió el silencio por ingreso del padre de Miguel Uribe Turbay como precandidato del Centro Democrático

La senadora se pronunció por medio de su cuenta de X.

Redacción Semana
23 de agosto de 2025, 12:34 a. m.
María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño
María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño | Foto: Foto SEMANA y captura de video

Luego de que se conoció el comunicado del Centro Democrático en el que le dio luz verde a Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, para que ingrese como el quinto precandidato presidencial por esa colectividad, María Fernanda Cabal se pronunció.

La senadora fijó su postura, por medio de su cuenta personal de X, en la que publicó un trino en el que dijo “triunfaremos”.

Contexto: Miguel Uribe Londoño será el quinto precandidato presidencial del Centro Democrático: asumirá las banderas de su hijo

“Colombia cree en el Centro Democrático, en la verdadera transformación de la Seguridad Democrática, en el apoyo a la empresa privada necesario para la confianza inversionista, la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida. Las decisiones que hemos tomado hacen parte de un gran consenso. Ese es nuestro legado. Triunfaremos”, anotó Cabal.

En las últimas horas, el Partido Centro Democrático notificó al país que Miguel Uribe Londoño tomará las banderas de su hijo, Miguel Uribe Turbay y será el quinto precandidato presidencial. En ese sentido, la contienda será entre María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia y Andrés Guerra.

Miguel Uribe Londoño, papá de Miguel Uribe Turbay se refirió al legado de su hijo en la política nacional.
Miguel Uribe Londoño, papá de Miguel Uribe Turbay se refirió al legado de su hijo en la política nacional. | Foto: Cristina Núñez | Centro Democrático

“El señor Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay decidió, por unanimidad, que fuera él quien entrara al proceso de selección del candidato presidencial del Partido Centro Democrático en ausencia de su hijo”, se desprende de uno de los apartes del comunicado del Centro Democrático.

Entre tanto, aun el país recuerda las palabras que dio Miguel Uribe Londoño en las honras fúnebres a su hijo, el precandidato presidencial y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, en la Catedral Primada, en el centro de Bogotá.

María Fernanda Cabal, precandidata presidencial
María Fernanda Cabal, precandidata presidencial | Foto: Martha Morales Manchego / Semana

“Miguel, hijo, les dejas muchas enseñanzas a los colombianos y al mundo. Yo les pido a todos que sigamos viviendo con las enseñanzas de Miguel y que, al actuar, pensemos siempre: ¿qué haría Miguel en esta situación?”, dijo en esa ceremonia religiosa.

También expresó: “Fuiste un hijo ejemplar y cariñoso, fuiste siempre mi guía y mi maestro, por lo cual te doy infinitas gracias. Miguel, gracias por haber sido un hijo amoroso, honesto y ejemplar”.

Contexto: Alertan en vivo preocupante plan que tendría Petro para llevar a Colombia al socialismo: “Quitando el alma y el espíritu”

“Quiero agradecer también a los miles de colombianos que vinieron a despedirse de mi hijo el día de ayer y a los millones que han estado conectados desde sus casas. Un saludo especial a su equipo de trabajo. A un grupo de profesionales que durante años han acompañado a Miguel desde el Congreso, desde la calle y en esta precampaña. A todos los que han aportado un granito de arena para construir esta energía que ha despertado Miguel en todos los colombianos”, concluyó.

