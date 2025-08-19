Suscribirse

Política

Trino de Gustavo Petro cuestionando al padre de Miguel Uribe Turbay desató una tormenta en X. Este fue el mensaje

Le pasaron una dura factura al mandatario colombiano por criticar el mensaje de Miguel Uribe Londoño.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 6:17 p. m.
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las palabras de Miguel Uribe Londoño.
Gustavo Petro y Miguel Uribe Londoño. | Foto: Colprensa

Una ola de reacciones generó el trino que publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, en el que criticó a Miguel Uribe Londoño, padre del precandidato y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay.

El congresista murió luego de ser víctima de un atentado terrorista que se registró el pasado 7 de junio, en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, mientras lideraba una reunión política con la comunidad de ese sector.

Contexto: Así respondió Armando Benedetti al “no puedes gobernar borracho ni trabado” de cuatro precandidatos que se sometieron a exámenes toxicológicos

En el mensaje, el mandatario colombiano cuestionó la declaración que dio el padre del precandidato presidencial, en un mensaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Miguel Uribe Londoño, papá de Miguel Uribe Turbay se refirió al legado de su hijo en la política nacional.
Miguel Uribe Londoño, papá de Miguel Uribe Turbay, se refirió al legado de su hijo en la política nacional. | Foto: Cristina Núñez | Centro Democrático

“Cuente con el legado de mi hijo para lograr este propósito de ganar las elecciones y que salvemos a Colombia”, expresó Miguel Uribe Londoño.

Posteriormente, se dio la reacción del presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta personal de X.

“El legado de un hijo no lo maneja el padre, ¿aún no saben que salimos de la monarquía y estamos en una república?”, posteó el jefe de Estado.

Petro desató una fuerte interacción de los usuarios de X. Fue el caso del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero.

Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, el 8 de junio de 2025 en Bogotá
Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay. | Foto: AFP

@petrogustavo no respeta nada. Insultó y estigmatizó a Miguel Uribe hasta que lo asesinaron y hoy la emprende contra su padre y su familia en medio de su aflicción. Absoluta y alarmante falta de humanidad”, manifestó el congresista.

También se expresó la precandidata presidencial Vicky Dávila: “Por lo menos respete el dolor de ese padre que sí crio a su hijo y se lo arrebataron, lo asesinaron. Ese padre que tuvo que ver cómo usted, con su poder presidencial, lo hostigaba como a toda la oposición. Y llegaron las balas, alguien ‘apretó el gatillo’. Qué indolente, el hombre sin alma que gobierna a Colombia”.

“Cuánta bajeza de un gobierno que busca imponerle a una familia cómo enfrentar un momento de dolor. Desde la desacertada alocución la noche del atentado, las veces que le cambió el nombre a Miguel y las indolentes palabras del jefe de gabinete, el gobierno ha dado el peor manejo”, anotó otro usuario de X.

También le pasaron una fuerte factura al mandatario colombiano: “Sea serio: en una república tampoco existen los clanes familiares que heredan poder por apellido. Y, sin embargo, ahí están sus hijos, su esposa, su hermano… y usted nombrando viceministros solo para retar. Hablar contra la ‘monarquía’ mientras se practica el nepotismo no es coherencia, es cinismo”, escribió Carolina Restrepo.

Finalmente, el jefe de Estado la semana pasada criticó los homenajes póstumos que se rindieron a Miguel Uribe Turbay.

Contexto: Iván Cepeda envió derecho de petición a la canciller para que solicite a EE. UU. información sobre “investigaciones en su contra”

“Sonó, como palabras en un homenaje que debió ser a la vida misma y a la paz las palabras de la venganza. No podemos revivir al senador Uribe Turbay, quizás hubiera sido bueno saber qué hubiera dicho post mortem de los tales homenajes en donde se busca es que los colombianos se maten entre ellos y vuelva la sangre entre colombianos a regar los campos y las calles como hace 70 años, no se hubieran matado liberales y conservadores solo por la venganza desatada desde los medios de comunicación y desde las tribunas políticas”, expresó Petro en pleno evento público.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pilas viajeros: los errores al entrar a Estados Unidos que pueden costarle muy caro

2. Real Madrid sufrió en su debut por la liga española: así le fue a Franco Mastantuono

3. Otro golpe para el petrismo en la Comisión Segunda del Senado, que atiende asuntos internacionales: presidencia quedó en manos de la oposición

4. ¿Puede Trump realmente eliminar el voto por correo y las máquinas de votación?

5. Abusó de una mujer y luego la amenazó para evitar la denuncia. La víctima fue perseguida por el agresor

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroMiguel Uribe Turbaytrino

Noticias Destacadas

El presidente, Gustavo Petro, el 12 de agosto de 2025, en Bogotá

Otro golpe para el petrismo en la Comisión Segunda del Senado, que atiende asuntos internacionales: presidencia quedó en manos de la oposición

Redacción Semana
El nuevo mapa político que reflejen estos comicios será el punto de partida para la carrera definitiva por la Casa de Nariño. Se trata de un primer round, en el que se sabrá cuál es la fuerza electoral con más votos en Colombia y, finalmente, quiénes aparecerán en el tarjetón el próximo 29 de mayo, cuando los colombianos votarán la primera vuelta presidencial.

Ponentes y coordinadores de Cambio Radical no asistirán a reunión de presupuesto, convocada por Gustavo Petro

Redacción Semana
Las imágenes buscan corroborar el encuentro que se dio en la Casa de Nariño, en el despacho del Dapre, donde Olmedo López habría recibido órdenes corruptas.

Polémica por millonaria orden de compra de termos en el Departamento Administrativo de la Presidencia. Las redes estallaron

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.