Trino de Gustavo Petro cuestionando al padre de Miguel Uribe Turbay desató una tormenta en X. Este fue el mensaje

Una ola de reacciones generó el trino que publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, en el que criticó a Miguel Uribe Londoño, padre del precandidato y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay.

El congresista murió luego de ser víctima de un atentado terrorista que se registró el pasado 7 de junio, en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, mientras lideraba una reunión política con la comunidad de ese sector.

En el mensaje, el mandatario colombiano cuestionó la declaración que dio el padre del precandidato presidencial, en un mensaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Miguel Uribe Londoño, papá de Miguel Uribe Turbay, se refirió al legado de su hijo en la política nacional. | Foto: Cristina Núñez | Centro Democrático

“Cuente con el legado de mi hijo para lograr este propósito de ganar las elecciones y que salvemos a Colombia”, expresó Miguel Uribe Londoño.

Posteriormente, se dio la reacción del presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta personal de X.

“El legado de un hijo no lo maneja el padre, ¿aún no saben que salimos de la monarquía y estamos en una república?”, posteó el jefe de Estado.

Petro desató una fuerte interacción de los usuarios de X. Fue el caso del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero.

Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay. | Foto: AFP

“@petrogustavo no respeta nada. Insultó y estigmatizó a Miguel Uribe hasta que lo asesinaron y hoy la emprende contra su padre y su familia en medio de su aflicción. Absoluta y alarmante falta de humanidad”, manifestó el congresista.

También se expresó la precandidata presidencial Vicky Dávila: “Por lo menos respete el dolor de ese padre que sí crio a su hijo y se lo arrebataron, lo asesinaron. Ese padre que tuvo que ver cómo usted, con su poder presidencial, lo hostigaba como a toda la oposición. Y llegaron las balas, alguien ‘apretó el gatillo’. Qué indolente, el hombre sin alma que gobierna a Colombia”.

“Cuánta bajeza de un gobierno que busca imponerle a una familia cómo enfrentar un momento de dolor. Desde la desacertada alocución la noche del atentado, las veces que le cambió el nombre a Miguel y las indolentes palabras del jefe de gabinete, el gobierno ha dado el peor manejo”, anotó otro usuario de X.

También le pasaron una fuerte factura al mandatario colombiano: “Sea serio: en una república tampoco existen los clanes familiares que heredan poder por apellido. Y, sin embargo, ahí están sus hijos, su esposa, su hermano… y usted nombrando viceministros solo para retar. Hablar contra la ‘monarquía’ mientras se practica el nepotismo no es coherencia, es cinismo”, escribió Carolina Restrepo.

Finalmente, el jefe de Estado la semana pasada criticó los homenajes póstumos que se rindieron a Miguel Uribe Turbay.