CONFIDENCIALES

Gustavo Petro reprocha duramente al papá de Miguel Uribe Turbay por ofrecerle el legado de su hijo a Álvaro Uribe. Esto le dijo

En un trino, el primer mandatario le envió un sablazo al padre del senador asesinado.

Redacción Semana
18 de agosto de 2025, 2:22 a. m.
Gustavo Petro y Miguel Uribe Londoño
Gustavo Petro y Miguel Uribe Londoño. | Foto: Foto Presidencia y foto tomada de la transmisión de las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Londoño participó este domingo en el homenaje que el Centro Democrático le hizo a su hijo, el fallecido senador Miguel Uribe Turbay. Su mensaje estuvo lleno de amor frente a los recuerdos del líder político, pero también de duras reflexiones sobre lo que debe ser el futuro político del partido al que han pertenecido ambos.

Uribe Londoño señaló que los responsables del crimen intentaron silenciar a su hijo sin darse “cuenta de que, cometiendo ese homicidio, lograron lo contrario: consiguieron que ahora todas sus ideas sean más potentes y estén diseminadas por toda Colombia y el mundo, convirtiendo la causa de Miguel Uribe Turbay en un gran movimiento que conquistó a la gran inmensa mayoría del país”.

Además, aseguró que el Centro Democrático debe ganar las elecciones presidenciales de 2026. Y ahí le envió un mensaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez: “Cuente con el legado de mi hijo para lograr este propósito de ganar las elecciones y con quien resulte favorecido en estas consultas, salvemos a Colombia”.

Gustavo Petro publicó un duro trino como respuesta ese mensaje: “El legado de un hijo, no lo maneja el padre, ¿aún no saben que salimos de la monarquía y estamos en una república?”.

