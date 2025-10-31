Suscribirse

Confidenciales

Así va el encuentro entre los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe: estos son los temas claves que han conversado

Los exmandatarios se reunieron desde las horas de la mañana en un restaurante en Llanogrande.

Redacción Semana
31 de octubre de 2025, 5:21 p. m.
Álvaro Uribe y César Gaviria se reunieron en Rionegro.
Álvaro Uribe y César Gaviria se reunieron en Rionegro. | Foto: Suministrada

Desde hace varias horas, los expresidentes Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, y César Gaviria, del Partido Liberal, se encontraron en un restaurante en Llanogrande para conversar sobre posibles alianzas de cara a 2026 y sobre la realidad del país.

En la cita han conversado sobre la necesidad de erradicar la pobreza en Colombia, un tema que consideran fundamental para el rumbo que quieren darle al país, con el objetivo de promover un candidato que le gane el pulso al petrismo.

A la cita acudieron, además de los exmandatarios, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, y Simón Gaviria, hijo del exmandatario.

Se espera que del encuentro pueda salir una hoja de ruta para lograr posibles acuerdos de cara al 2026, y no se descarta que se hable de tener un candidato único que vaya a la primera vuelta presidencial.

En las últimas horas, Uribe se había reunido con Íngrid Betancourt. Ambos conversaron sobre esa posibilidad y sobre hacer una consulta interpartidista en marzo para que sean los colombianos quienes elijan al representante de ese sector.

