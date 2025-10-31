Desde hace varias horas, los expresidentes Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, y César Gaviria, del Partido Liberal, se encontraron en un restaurante en Llanogrande para conversar sobre posibles alianzas de cara a 2026 y sobre la realidad del país.

En la cita han conversado sobre la necesidad de erradicar la pobreza en Colombia, un tema que consideran fundamental para el rumbo que quieren darle al país, con el objetivo de promover un candidato que le gane el pulso al petrismo.

Se espera que del encuentro pueda salir una hoja de ruta para lograr posibles acuerdos de cara al 2026, y no se descarta que se hable de tener un candidato único que vaya a la primera vuelta presidencial.