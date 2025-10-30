De cara a las elecciones del 2026 en la que ya se mueven los distintos sectores, se dará un encuentro clave en las próximas horas. En Medellín el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, recibirá a Ingrid Betancourt, cabeza de Oxígeno, la colectividad que acaba de darle el aval a Juan Carlos Pinzón.

El encuentro será en la casa del exmandatario en Rionegro hacia las 11:00 a. m., donde se conversarán temas sobre la actualidad política y la necesidad de hacer alianzas de cara al 2026.

La reunión importa porque con esta reunión el uribismo exploraría la posibilidad de hacer acuerdos con el exministro de Defensa para el próximo año.

El expresidente Álvaro Uribe ha conversado con distintos sectores. | Foto: COLPRENSA

Por ahora, el uribismo sigue con su proceso interno en el que esperan escoger un candidato único el próximo 28 de noviembre a través de una encuesta interna entre Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Londoño, Andrés Guerra y Paola Holguín.

No se descarta que el candidato que resulte elegido, posteriormente, se pueda medir en una consulta interpartidista en marzo del próximo año para escoger un aspirante de ese sector que pueda ir a medirse a la primera vuelta y los represente.

En medio del evento en el que Oxígeno anunció su respaldo a Pinzón, el exministro de Defensa dio pistas de la alianza que incluiría al uribismo. “Aquí estamos porque Álvaro Uribe así nos lo sugirió. Aquí estamos por el bien de Colombia”, afirmó Pinzón.

Otro hecho por el que relacionaron al mandatario es que cuando Betancourt fue rescatada de las Farc a través de la Operación Jaque, tras haber permanecido secuestrada, Pinzón era el viceministro de Defensa del expresidente Uribe, quien estaba en la Presidencia en ese momento.

Ese recuerdo salió a relucir en medio de la entrega del aval. “Aquel que nos rescató de las garras de las Farc tiene hoy la misión de rescatar a Colombia”, destacó Pinzón haciendo referencia al exmandatario.

El partido de Ingrid Betancourt le dio el aval a Juan Carlos Pinzón. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Más allá de Pinzón, el expresidente Uribe ha venido reuniéndose con distintos candidatos y sectores de cara al 2026, tanto de forma virtual como presencial. El exmandatario se encontró con el expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal, en Medellín este miércoles para conversar sobre la posibilidad de hacer alianzas de cara al próximo año.

La reunión se dio en medio de un homenaje que organizó un grupo de empresarios que reconoció al líder del Partido Liberal.