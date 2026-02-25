El Gobierno colombiano tiene gestiones diplomáticas en marcha con Estados Unidos para conseguir la liberación del joven Rafael Vergara, hijo de la congresista Ángela Vergara, quien fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El joven fue retenido en el estado de Luisiana desde hace más de tres semanas en medio de un operativo del ICE. Su familia cuenta que Vergara quedó en poder de las autoridades migratorias cuando se encontraban trabajando de forma regular en ese país.

Desde entonces, la representante Vergara ha estado pidiendo en instancias nacionales y en medios de comunicación que la administración de Gustavo Petro se comunique con la Casa Blanca para solicitar que su hijo sea regresado al país.

Congresista colombiana pide que su hijo sea regresado de Estados Unidos, donde fue detenido por ICE

“Alzo la voz desde lo humano por las familias que sufren sin ayuda; por colombianos que hoy son tratados como delincuentes sin serlo. Hombres y mujeres que llevan meses privados de la libertad, esperando un vuelo para regresar a casa o una intervención del Estado colombiano que les devuelva la esperanza”, ha reclamado la legisladora.

Por lo pronto, la congresista del Partido Conservador no ha sostenido una conversación directa con la canciller Rosa Villavicencio, pero sí con sus intermediarios, y para este jueves, 26 de febrero, a las 10 de la mañana, se programó una reunión clave entre la representante y la ministra de Relaciones Exteriores, en la que podrían conocerse noticias sobre este caso.

La congresista asegura que su hijo estaba residiendo en ese país de manera legal y ya contaba con una cita para presentarse ante las autoridades migratorias, en agosto de 2008. La legisladora relató a SEMANA que en el centro de detención en el que detuvieron a Rafael Vergara el ICE tenía a migrantes desde hace varios meses, algunos con cuadros de enfermedad.