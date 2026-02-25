Política

Avanzan gestiones diplomáticas para liberar al hijo de la congresista colombiana detenido por el ICE en EE. UU.

Ángela Vergara tendrá una reunión con la canciller Rosa Villavicencio este jueves.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 10:53 a. m.
La representante a la Cámara, Ángela Vergara, será investigada por la Corte Suprema de Justicia.
La representante a la Cámara, Ángela Vergara, será investigada por la Corte Suprema de Justicia. Foto: Twiiter @AMVergaraG

El Gobierno colombiano tiene gestiones diplomáticas en marcha con Estados Unidos para conseguir la liberación del joven Rafael Vergara, hijo de la congresista Ángela Vergara, quien fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El joven fue retenido en el estado de Luisiana desde hace más de tres semanas en medio de un operativo del ICE. Su familia cuenta que Vergara quedó en poder de las autoridades migratorias cuando se encontraban trabajando de forma regular en ese país.

Desde entonces, la representante Vergara ha estado pidiendo en instancias nacionales y en medios de comunicación que la administración de Gustavo Petro se comunique con la Casa Blanca para solicitar que su hijo sea regresado al país.

Congresista colombiana pide que su hijo sea regresado de Estados Unidos, donde fue detenido por ICE

“Alzo la voz desde lo humano por las familias que sufren sin ayuda; por colombianos que hoy son tratados como delincuentes sin serlo. Hombres y mujeres que llevan meses privados de la libertad, esperando un vuelo para regresar a casa o una intervención del Estado colombiano que les devuelva la esperanza”, ha reclamado la legisladora.

Confidenciales

Centro Democrático aceptó renuncia de José Félix Lafaurie y aseguró que, desde diciembre de 2025, le han respondido más de 8 derechos de petición

Confidenciales

Roy Barreras le habla duro a Gobierno Petro tras muerte de Cecilia Quintero en dispensario de Cúcuta: “No hay disculpa que valga”

Confidenciales

Partido Liberal fija su postura de cara a las consultas presidenciales del 8 de marzo

Confidenciales

Carolina Restrepo: “Tener empresa en Colombia se convirtió en una acción de riesgo”

Confidenciales

Vicky Dávila volvió al colegio en el que estudió en Buga, fue recibida por su profesor y los niños de la institución

Confidenciales

Ronald Tenorio, líder del Pacífico colombiano, destacó la importancia de la consulta presidencial

Confidenciales

Sociedad Colombiana de Ingenieros celebró el Foro Mujeres Empoderadas, Resilientes y Exitosas: “Somos el 20 % en un sector masculinizado”

Mundo

¿Venezuela entregó a Tareck El Aissami? El exvicepresidente aparece como capturado por el ICE

Estados Unidos

La norma que casi nadie conoce, usada por ICE, para detener a migrantes y ciudadanos estadounidenses

Estados Unidos

Nueva medida contra los inmigrantes en EE. UU.: estos son los extranjeros que estaban refugiados y ahora pueden ser arrestados

Por lo pronto, la congresista del Partido Conservador no ha sostenido una conversación directa con la canciller Rosa Villavicencio, pero sí con sus intermediarios, y para este jueves, 26 de febrero, a las 10 de la mañana, se programó una reunión clave entre la representante y la ministra de Relaciones Exteriores, en la que podrían conocerse noticias sobre este caso.

YouTube video h2dzkZfULik thumbnail

La congresista asegura que su hijo estaba residiendo en ese país de manera legal y ya contaba con una cita para presentarse ante las autoridades migratorias, en agosto de 2008. La legisladora relató a SEMANA que en el centro de detención en el que detuvieron a Rafael Vergara el ICE tenía a migrantes desde hace varios meses, algunos con cuadros de enfermedad.

Más de Confidenciales

José Félix Lafaurie, miembro del equipo negociador del gobierno con el ELN se refirió a los diálogos con esta guerrilla.

Centro Democrático aceptó renuncia de José Félix Lafaurie y aseguró que, desde diciembre de 2025, le han respondido más de 8 derechos de petición

Roy Barreras y Cecilia Quintero

Roy Barreras le habla duro a Gobierno Petro tras muerte de Cecilia Quintero en dispensario de Cúcuta: “No hay disculpa que valga”

César Gaviria en manifestaciones políticas.

Partido Liberal fija su postura de cara a las consultas presidenciales del 8 de marzo

Carolina Restrepo Cañavera

Carolina Restrepo: “Tener empresa en Colombia se convirtió en una acción de riesgo”

Vicky Dávila campaña Movimiento Valiente

Vicky Dávila volvió al colegio en el que estudió en Buga, fue recibida por su profesor y los niños de la institución

Ronald Tenorio.

Ronald Tenorio, líder del Pacífico colombiano, destacó la importancia de la consulta presidencial

SCI llevó a cabo el IV Foro Mujeres Empoderadas, Resilientes y Exitosas.

Sociedad Colombiana de Ingenieros celebró el Foro Mujeres Empoderadas, Resilientes y Exitosas: “Somos el 20 % en un sector masculinizado”

Álvaro Uribe e Iván Cepeda.

Álvaro Uribe arremete contra Iván Cepeda por su aparición en los mencionados computadores de Raúl Reyes

Trino del presidente Gustavo Petro sobre emergencia económica

Presidente Petro confirma fecha para firmar decreto con paquete de medidas por emergencia económica. Esto dijo de los bancos

Noticias Destacadas