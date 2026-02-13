Política

El drama de la congresista colombiana cuyo hijo fue retenido por el ICE en Estados Unidos. Hace petición al Gobierno Petro

Ángela Vergara, representante a la Cámara del Partido Conservador, hizo la revelación en sus redes sociales.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 2:00 p. m.
La representante a la Cámara, Ángela Vergara.
La representante Ángela Vergara publicó en sus redes sociales una situación por la que está atravesando: su hijo fue retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Según ella, el joven tiene los documentos para vivir legalmente en ese país.

El ICE está en el ojo del huracán. Foto: Getty Images

En su cuenta en X hizo todo el relato de lo que ha ocurrido en las últimas semanas y aseguró que decidió hacerlo público para que el Gobierno Petro pueda ayudarla.

“Llevo semanas viviendo lo que miles de colombianos han sufrido este último año: mi hijo retenido por ICE en EE. UU., condiciones duras, miedo, incertidumbre y un desgaste emocional profundo”, dijo la congresista del Partido Conservador.

Agregó: “Él, como la gran mayoría, jamás ha cometido siquiera una infracción de tránsito y se encontraba en el país de manera legal, con fecha asignada para su audiencia dentro de su proceso de asilo. Vivía en el exilio".

Relató que había guardado silencio porque, en sus palabras, “el dolor primero se vive en lo íntimo y porque creí en las garantías que podía ofrecer la justicia norteamericana”.

Al tiempo, reconoció la dura realidad: “Pero hoy es necesario decirlo”.

Alerta migratoria: Todo inmigrante detenido por ICE tiene “alta probabilidad” de ser deportado en 2026

Según la representante conservadora, hay muchos colombianos que están siendo maltratados en Estados Unidos a pesar de estar en ese país legalmente.

“Le pido de manera urgente al Gobierno colombiano y a la Cancillería su intervención para garantizar el retorno, la protección y el acompañamiento que nuestros connacionales merecen”, dijo la congresista.

“Alzo la voz desde lo humano por las familias que sufren sin ayuda”, insistió en su publicación.

Después de 20 años de estar viviendo en EE. UU., irlandés en proceso de la Green Card se encuentra arrestado por el ICE

Vergara insiste en que su hijo tiene todos los documentos en regla y que no ha cometido alguna infracción para ser requerido, razón por la cual no entiende el motivo de la retención.

Por ahora, no se conocen más detalles del drama que está viviendo la representante a la Cámara, y el Gobierno Petro no ha respondido a su petición.

El pasado 6 de febrero llegaron a Colombia más de cien connacionales que fueron deportados de Estados Unidos en un vuelo humanitario realizado por la Fuerza Aeroespacial de Colombia.

Tensiones en el Congreso de EE. UU. por audiencia sobre políticas migratorias del Gobierno Trump: demócratas exigen reformas

Entre las personas deportadas se encontraban 72 hombres, 28 mujeres y un menor de edad. Al llegar, fueron recibidos por miembros de la Cancillería y del Gobierno nacional.

En ese momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó, a través de una publicación en X, que los deportados “recibieron acompañamiento integral por parte de la Cancillería y entidades del Gobierno Nacional, garantizando un retorno seguro y digno”.

Declaración que realizará la canciller Rosa Yolanda Villavicencio sobre los detalles de la llamada de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump
Rosa Villavicencio, canciller colombiana, anunció desde la semana pasada un acuerdo entre Colombia y los Estados Unidos para hacer el traslado de diferentes conciudadanos que ya tienen orden de deportación.

Con Estados Unidos hemos acordado seguir trayendo a las personas que van a ser deportadas, que cuentan ya con una resolución de expulsión por esta vía, y por ahora mantendremos unos veinte vuelos, uno semanal, para ir trayendo a estas personas”, señaló Villavicencio.

Agentes de ICE tienen autoridad para arrestar a quienes sospechen que están en el país de forma ilegal
El pasado 6 de febrero llegaron a Colombia más de 100 connacionales que fueron deportados de Estados Unidos en un vuelo humanitario. Foto: AFP

La crisis por el ICE golpea a Colombia

Apenas hace unos días, se conoció que una niña colombiana de 14 años fue detenida por el ICE en Estados Unidos, luego de que ella escribiera una carta en la que describió su experiencia como “un infierno”.

En el documento, difundido en redes sociales, la menor Gaby M. M. describió el encierro, la angustia emocional y las condiciones que enfrenta tras tres semanas bajo custodia del ICE.

“Quiero decirte cómo me siento y es un infierno”, afirmó en uno de los fragmentos.

carta escrita por una niña colombiana detenida por ICE en Estados Unidos, donde describe el impacto emocional del encierro migratorio.
Además, la menor denuncia presuntos tratos inhumanos: “Los trabajadores tratan a los residentes de forma inhumana; no quiero imaginar cómo actuarían si no estuvieran supervisados”.

Datos del propio ICE indican que entre enero y octubre de 2025 cerca de 3.800 menores ingresaron a centros de detención para familias migrantes.

