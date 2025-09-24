Cambio Radical y el Centro Democrático alistan cumbre parlamentaria de oposición

Cambio Radical y el Centro Democrático llevarán a cabo una cumbre parlamentaria de oposición que tendrá lugar el próximo 15 de octubre.

La realización del evento se acordó después de una reunión de congresistas ambos partidos y de los directores de las dos colectividades declaradas en oposición al Gobierno de Gustavo Petro.

“Hoy se realizó la primera reunión preparatoria para la Cumbre parlamentaria de la Oposición, en la que participaron los directores de las colectividades y voceros. En esta reunión se confirmó que el Encuentro Parlamentario se llevará a cabo el próximo 15 de octubre y quedó definida la agenda correspondiente”, informaron las colectividades en un comunicado.

Los partidos invitarán a expertos y a organizaciones y esta cita tendrá el objetivo de buscar propuestas suscritas por esos dos sectores políticos para “reconstruir” al país. Además, están buscando oficializar una postura conjunta sobre las reformas sociales y el proyecto de ley de financiamiento del presidente Petro.