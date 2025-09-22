Confidenciales
Armando Benedetti confesó cómo va su rehabilitación por consumo de alcohol y sustancias
El ministro del Interior habló sobre el proceso que viene adelantando hace más de un año.
En 2024 Armando Benedetti le confesó al país que tenía problemas con las drogas y el alcohol. Posteriormente, contó en SEMANA cómo fue todo ese proceso de rehabilitación y explicó todo lo que tuvo que padecer.
En aquel momento narró cómo fue su proceso de rehabilitación y desintoxicación, decisión que, según él, le cambió la vida.
Un año después de haber pasado por toda esa situación, Benedetti contó lo que ha pasado durante estos doce meses de rehabilitación.
“Me ha ido bien porque rescaté a la familia y me rescaté a mí mismo. Me he podido concentrar en el trabajo, he estado más concentrado en las cosas, me he vuelto más espiritual, aunque debo reconocer que es duro. Mi familia es mi motivación”, dijo el ministro.
Incluso, habló de algunas tentaciones que ha tenido en este periodo de tiempo, pero reconoció que todo lo ha podido superar sin problema.
“Siempre, pero me apego a Dios y empiezo a recordar los malos pasos que he tenido por eso. Cuando estaba en eso no tuve un solo día bueno y eso sirve”.
Asegura que su familia ha sido fundamental en todo el proceso de recuperación y que cada día tiene más convencimiento de que lo mejor fue haberse internado para desintoxicarse.