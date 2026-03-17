Candidata liberal en Chocó pide a la Procuraduría acompañar revisión de votos

La campaña de Sandra Tatiana Palacios Maturana, candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal en el departamento del Chocó, solicitó a la Procuraduría Regional acompañamiento en el proceso de escrutinio electoral tras advertir posibles irregularidades en algunos resultados del preconteo.

Centro Democrático alertó sobre posibles irregularidades en el escrutinio de los votos en Buenaventura, Jamundí y Cali

Defensa Sandra Tatiana Palacios. Foto: Defensa Sandra Tatiana Palacios.

A través de un documento dirigido al procurador regional, José David Rodríguez Mendoza, el abogado Walter Alonso Jegén Taborda, quien actúa como apoderado de la candidata, pidió formalmente acompañamiento del Ministerio Público para revisar los resultados registrados en distintas mesas y puestos de votación del departamento.

Según el escrito, durante la revisión preliminar de los resultados obtenidos en la jornada electoral del 8 de marzo, se habrían detectado inconsistencias en documentos electorales que posteriormente pasaron al proceso de escrutinio departamental.

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En la solicitud se advierte que estas situaciones podrían vulnerar lo establecido en el numeral tercero del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que contempla la nulidad de actos de elección cuando los documentos electorales contienen datos contrarios a la verdad o han sido alterados para modificar los resultados.

Defensa Sandra Tatiana Palacios. Foto: Defensa Sandra Tatiana Palacios.

La defensa de la candidata pidió que la Procuraduría acompañe las solicitudes de apertura y recuento de los tarjetones electorales en las mesas señaladas, con el objetivo de garantizar transparencia y el respeto al derecho constitucional al voto.