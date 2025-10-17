Suscribirse

Carlos Fernando Motoa anuncia demanda contra el Presupuesto General de la nación

El congresista aseguró que se habrían presentado vicios de trámite durante la discusión del proyecto.

Redacción Semana
17 de octubre de 2025, 12:12 p. m.
El senador Carlos Fernando Motoa radicará una demanda contra el presupuesto general de la nación. | Foto: Guillermo Torres / Semana

El senador Carlos Fernando Motoa anunció que presentará una demanda contra el presupuesto general de la nación de 2026 que fue aprobado por el Congreso de la República con posibles vicios de trámite.

El congresista de Cambio Radical cuestionó las reducciones presupuestales que se aplican dentro de este texto para las finanzas de los departamentos y advirtió que en este se recortaran los recursos para el pago de la deuda.

Contexto: Senador Carlos Fernando Motoa cuestionó aumento de asignación en el Presupuesto General para el Dapre, mientras se recorta en agricultura y vivienda

“El texto reduce los recursos de sectores clave como Vivienda y Agricultura, a la vez que recorta el pago de la deuda y otras obligaciones del país. ¡Ni hablar de los vicios en los que incurrió la Plenaria! En virtud de los cuales, presentaré una demanda el día lunes”, señaló Motoa.

El texto del presupuesto general de la nación ya fue acogido por el Senado y la Cámara de Representantes con una ponencia alternativa en la que el Gobierno tuvo que reducir sus cuentas para el próximo año en 10 billones de pesos. Aun así, su aplicación necesita del trámite de una nueva reforma tributaria o un proyecto de ley de financiamiento.

