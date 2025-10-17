El senador Carlos Fernando Motoa anunció que presentará una demanda contra el presupuesto general de la nación de 2026 que fue aprobado por el Congreso de la República con posibles vicios de trámite.

El congresista de Cambio Radical cuestionó las reducciones presupuestales que se aplican dentro de este texto para las finanzas de los departamentos y advirtió que en este se recortaran los recursos para el pago de la deuda.

“El texto reduce los recursos de sectores clave como Vivienda y Agricultura, a la vez que recorta el pago de la deuda y otras obligaciones del país. ¡Ni hablar de los vicios en los que incurrió la Plenaria! En virtud de los cuales, presentaré una demanda el día lunes”, señaló Motoa.

El texto del presupuesto general de la nación ya fue acogido por el Senado y la Cámara de Representantes con una ponencia alternativa en la que el Gobierno tuvo que reducir sus cuentas para el próximo año en 10 billones de pesos. Aun así, su aplicación necesita del trámite de una nueva reforma tributaria o un proyecto de ley de financiamiento.