Senador Carlos Fernando Motoa cuestionó aumento de asignación en el Presupuesto General para el Dapre, mientras se recorta en agricultura y vivienda

Los recortes serán del 24 y el 17 por ciento respectivamente. Según el legislador, los aumentos den el Dapre están relacionados con “más politiquería”.

Redacción Semana
15 de octubre de 2025, 10:18 p. m.
-
Carlos Fernando Motoa senador | Foto: Guillermo Torres / Semana

El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, cuestionó este martes los recortes proyectados por el Gobierno Nacional en sectores clave como agricultura y vivienda, al advertir que el Presupuesto General de la Nación para 2026 refleja “una desconexión con las verdaderas necesidades del país”.

Contexto: Presupuesto 2026, con el tiempo en contra, se alista para la recta final; esto pasará

Según el congresista, mientras esas áreas sufrirán reducciones significativas, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) recibirá un incremento cercano a los 300.000 millones de pesos, lo que, para él, abre la puerta a “más politiquería”.

Motoa señaló que el sector de Agricultura tendrá una disminución del 24 por ciento frente a la vigencia actual, una decisión que, en su opinión, golpea directamente a los campesinos y contradice el discurso del presidente Gustavo Petro sobre fortalecer el campo. “Eso afecta a los campesinos que el Presidente dice apoyar constantemente”, afirmó.

Contexto: La polémica que se armó en pleno debate en vivo por los constantes viajes de Petro: “Ha viajado más a Europa que al Chocó”
Debate moción de censura a la Vicepresidenta Francia Márquez y a Laura Sarabia directora del Dapre
Senador Carlos Fernando Motoa | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En el caso de Vivienda, el recorte sería del 17 por ciento, lo que, según el senador, agrava la crisis en una política pública que ya venía debilitada por la eliminación de subsidios y del programa Mi Casa Ya.

El congresista también expresó preocupación por el aumento de recursos para el DAPRE, al señalar que en varias ocasiones entidades adscritas a la Presidencia han utilizado fondos para actividades “con fines proselitistas y de autopromoción”.

Contexto: Tenso debate final al Presupuesto 2026. Propuestas de congresistas costarían entre $25 y 69,6 billones
Angie Rodríguez
Angie Rodríguez. Directora del DAPRE. Bogotá Octubre 8 de 2025. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA

“Eso es para seguir haciendo politiquería: eventos masivos con el presupuesto de los colombianos y que no generan ningún impacto a las comunidades”, dijo Motoa, quien pidió revisar las prioridades del gasto público y garantizar que los recursos lleguen a los sectores que más los necesitan.

Redacción Semana

