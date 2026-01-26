El comandante de la Fuerzas Militares, el general Hugo López Barreto y el Comandante del Ejército, Royer Gómez, sostuvieron una reunión con 174 altos mandos con el propósito de revisar temas tácticos y de estrategia para el 2026.

Las Fuerzas Militares y el Ejército en reunión de operaciones tácticas. Foto: Ejército

De acuerdo con el Ejército, en el encuentro se “abordaron aspectos relacionados al planeamiento operacional y la aplicación de la institución, así como las tácticas, técnicas y procedimientos para la conducción de unidades de mando y la responsabilidad”.

De igual manera indicó el Ejército que algunos de los participantes “hicieron parte de este escenario académico, liderado por el Comando de Educación y Doctrina como parte del fortalecimiento del entrenamiento, liderazgo y experiencias en diferentes regiones del país”.

Reunión de altos mandos mandos del Ejército. Foto: Ejército

A su turno el general López, dijo que: “hoy sostuve una charla estratégica con los comandantes de batallón y brigada del Ejército a nivel nacional, un espacio fundamental para reafirmar el liderazgo, la unidad de mando y la responsabilidad que tenemos frente a un año decisivo para la seguridad y la democracia del país”.