Comienzan entrega de 110 motocicletas para fortalecer a la fuerza pública en Atlántico

Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico, comenzó la entrega de 110 motocicletas para la fuerza pública en el municipio de Sabanagrande, con el fin de poder seguir atacando a los ilegales que siembran terror.

“En esta primera fase se entregaron 69 motos, con una inversión de 6.000 millones de pesos, que beneficiarán a la Policía Nacional, y sus especialidades de investigación, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aérea Colombiana”, explicaron desde la administración departamental.

Son varias las instituciones las beneficiadas de estas motocicletas: 43 para la Policía Nacional, 10 para el Ejército Nacional, 10 para la Fiscalía y 6 para la Fuerza Aérea.