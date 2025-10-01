Suscribirse

Comienzan entrega de 110 motocicletas para fortalecer a la fuerza pública en Atlántico

Estas dotaciones hacen parte del recaudo de la tasa de seguridad.

Redacción Confidenciales
1 de octubre de 2025, 7:03 p. m.
Entrega de motocicletas a la fuerza pública en Atlántico.
Entrega de motocicletas a la fuerza pública en Atlántico | Foto: Suministrada a SEMANA.

Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico, comenzó la entrega de 110 motocicletas para la fuerza pública en el municipio de Sabanagrande, con el fin de poder seguir atacando a los ilegales que siembran terror.

“En esta primera fase se entregaron 69 motos, con una inversión de 6.000 millones de pesos, que beneficiarán a la Policía Nacional, y sus especialidades de investigación, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aérea Colombiana”, explicaron desde la administración departamental.

Contexto: Delitos han disminuido tras intensos operativos de la Policía contra bandas criminales en Barranquilla: esto dijo el alcalde Char

Son varias las instituciones las beneficiadas de estas motocicletas: 43 para la Policía Nacional, 10 para el Ejército Nacional, 10 para la Fiscalía y 6 para la Fuerza Aérea.

“Con estas motos, ampliamos la cobertura en barrios, zonas rurales y corredores estratégicos, generando mayor capacidad de reacción y más confianza entre los ciudadanos”, expresó el gobernador Verano.

