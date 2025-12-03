Comisiones económicas del Congreso lograron lo impensable: quorum para debatir la reforma tributaria. ¿Qué pasará?

Con total expectativa se inició el esperado debate en las comisiones económicas de Senado y Cámara, donde se estudia el proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, que, entre otras, ha tenido múltiples tropiezos que han impedido iniciar su trámite.

En este miércoles 3 de diciembre todo indicaba que se repetiría la misma situación de días anteriores: el debate no cuajaba, porque no había quorum para decidir.

La citación se hizo para las 3 de la tarde, pero luego fue aplazada de nuevo para las 4:30 p.m., ante la prolongación del debate en plenaria de Senado. Pero luego de concluir dicha sesión masiva, pasadas las 5:30 de la tarde, las comisiones económicas del Parlamento colombiano dieron inicio al debate, en el que, sorpresivamente, en las 4 comisiones que deben estar en el recinto para estudiar y votar un proyecto del talante de una ley de financiamiento, había asistencia suficiente: la mitad más uno.

Wilmer Castellanos, presidente de la sesión conjunta de comisiones económicas del Congreso, para el debate de la reforma tributaria. | Foto: Congreso de la República / Youtube

Por si acaso, el presidente de la jornada, Wilmer Castellanos, pidió que se aprobara la próxima sesión para debatir la ley de financiamiento, si así se requería.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, llegó prontamente a la cita. Entre tanto, algunas intervenciones reiteraban que en este día hundirían la reforma tributaria.

La secretaria de la Comisión Tercera de Cámara, Elizabeth Martínez, recordó el estado en el que se encontraba el trámite, luego de la votación que no aprobó las 2 ponencias negativas que fueron radicadas.

Estaba pendiente la votación de una ponencia que pedía el archivo de la ley de financiamiento, es decir, otra alternativa para hundirla. En ese contexto se inició el debate, lo que, para muchos, era solo prolongar la agonía del proyecto de ley.