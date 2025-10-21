Suscribirse

Confidenciales

Congresista Carlos Giménez celebró la decisión del Tribunal Superior sobre Álvaro Uribe Vélez

El político norteamericano mostró su respaldo al expresidente colombiano tras el fallo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
21 de octubre de 2025, 6:58 p. m.
Carlos Gimenez y Álvaro Uribe Vélez
Carlos Gimenez y Álvaro Uribe Vélez | Foto: AFP

El congresista de Estados Unidos, del Partido Republicano, Carlos Giménez, comentó en las últimas horas sobre la decisión que tomó la justicia colombiana de revocar una condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por sobornar testigos.

“Estoy contento sobre la noticia, creo que la convicción era injusta, se ha comprobado con esta decisión, que ha rechazado esa convicción y felicito al expresidente Uribe en su triunfo en las cortes y espero verlo lo más pronto posible”, dijo Giménez.

En julio de este año, Giménez criticó con dureza la condena que Uribe recibió en Colombia, denunciando lo que llamó una “persecución política” contra él y acusando el fallo de responder a un “libreto castrochavista”.

Álvaro Uribe estrecha la mano de Carlos Gimenez
Álvaro Uribe estrecha la mano de Carlos Gimenez | Foto: X/@RepCarlos

Después, en el mes de agosto, el congresista reiteró que en el Congreso de los EE. UU. “no toleraremos esta infamia” en alusión al proceso contra Uribe, defendiendo su papel al otorgar seguridad al país y condenando lo que considera una acción de la “izquierda radical”.

El juez de un tribunal de Bogotá revocó la condena por ambos cargos, contra el exmandatario colombiano, por la que había sido sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria.

Contexto: “Las amenazas de Petro deben tomarse en serio”: congresista republicano Carlos Giménez enciende las alarmas

El tribunal aseguró que no encontró pruebas suficientes para incriminar a Uribe, dijo que las escuchas que se usaron como pruebas fueron ilegales y argumentó fallas en la “metodología” de la jueza que decidió en primera instancia.

Tras pasar una veintena de días en prisión domiciliaria, el exmandatario se defendió en libertad amparado por una decisión de un tribunal de Bogotá, el mismo que ahora revocó la condena.

Álvaro Uribe, inocente: Tribunal Superior revoca fallo de la jueza y absuelve al expresidente de soborno en actuación penal y fraude procesal
Álvaro Uribe, inocente: Tribunal Superior revoca fallo de la jueza y absuelve al expresidente de soborno en actuación penal y fraude procesal | Foto: SEMANA

“Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”, dijo el presidente Gustavo Petro en X, enemigo político de Uribe.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El mortal giro de Pablo Lyle en EE. UU. que truncó su ascenso como actor de Televisa

2. Mane habló de Yina Calderón y estalló por pelea contra Andrea Valdiri; fue clara con su mensaje: “Me parece de lo peor”

3. Vladimir Padrino respalda y defiende a Gustavo Petro tras impase con Donald Trump: “Estrategia burda”

4. “Presidente, las decisiones de la justicia merecen respeto”: dura respuesta a Petro por su postura ante la inocencia de Álvaro Uribe

5. El santismo y políticos críticos de Álvaro Uribe pidieron “respeto” por fallo del Tribunal en favor del expresidente:“Alegra la decisión”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alvaro UribeEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.