Congresista Carlos Giménez celebró la decisión del Tribunal Superior sobre Álvaro Uribe Vélez

El congresista de Estados Unidos, del Partido Republicano, Carlos Giménez, comentó en las últimas horas sobre la decisión que tomó la justicia colombiana de revocar una condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por sobornar testigos.

“Estoy contento sobre la noticia, creo que la convicción era injusta, se ha comprobado con esta decisión, que ha rechazado esa convicción y felicito al expresidente Uribe en su triunfo en las cortes y espero verlo lo más pronto posible”, dijo Giménez.

En julio de este año, Giménez criticó con dureza la condena que Uribe recibió en Colombia, denunciando lo que llamó una “persecución política” contra él y acusando el fallo de responder a un “libreto castrochavista”.

Álvaro Uribe estrecha la mano de Carlos Gimenez | Foto: X/@RepCarlos

Después, en el mes de agosto, el congresista reiteró que en el Congreso de los EE. UU. “no toleraremos esta infamia” en alusión al proceso contra Uribe, defendiendo su papel al otorgar seguridad al país y condenando lo que considera una acción de la “izquierda radical”.

El juez de un tribunal de Bogotá revocó la condena por ambos cargos, contra el exmandatario colombiano, por la que había sido sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria.

El tribunal aseguró que no encontró pruebas suficientes para incriminar a Uribe, dijo que las escuchas que se usaron como pruebas fueron ilegales y argumentó fallas en la “metodología” de la jueza que decidió en primera instancia.

Tras pasar una veintena de días en prisión domiciliaria, el exmandatario se defendió en libertad amparado por una decisión de un tribunal de Bogotá, el mismo que ahora revocó la condena.

Álvaro Uribe, inocente: Tribunal Superior revoca fallo de la jueza y absuelve al expresidente de soborno en actuación penal y fraude procesal | Foto: SEMANA