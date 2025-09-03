Suscribirse

Corte Constitucional: Humberto de la Calle defiende a Patricia Balanta. “No se pierde puñalada en esta guerra de la desmesura”

El jurista asegura que la “altisonante campaña del Pacto Histórico la ha convertido en seguidora fanática, lo cual le hace daño”.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 2:42 p. m.
Humberto de la Calle
Humberto de la Calle | Foto: Suministrada

La carrera por el cupo en la Corte Constitucional está de infarto. El gobierno y su partido en el Congreso dejó ya saber que su voto será por la abogada Patricia Balanta y muchas voces advierten que, de darse su triunfo, el presidente Petro ya quedaría con mayorías en el alto tribunal.

En medio de ese tire y afloje, Humberto de la Calle publicó una reflexión para defender la trayectoria de la hoy magistrada del Tribunal Superior de Buga.

“Senadores: no confundir la Corte Constitucional con el concejo municipal de Caparrapí, con el perdón de Caparrapí. Deben ser magistrados, no razoneros y sacamicas de jefes políticos. Las dudas sobre el doctor Camargo provienen de su pasado burocrático. La doctora Balanta tiene una hoja de vida que da para escribir un perfil de superación y mérito. Es jurista respetada en el Valle. La altisonante campaña del Pacto Histórico la ha convertido en seguidora fanática lo cual le hace daño. Hasta el Consejo Electoral rehabilitó a los senadores suspendidos de Cambio Radical, peleándose los votos a dentelladas. No se pierde puñalada en esta guerra de la desmesura. Y el doctor Tobar, olvidado por todos. Es un jurista respetado. No es un revolucionario, pero cumpliría a cabalidad la Constitución. Entre tanto, la víctima de esto es la propia Corte maltratada como si fuera manada de borregos".

