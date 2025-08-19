Confidenciales

Daniel Briceño denuncia que Gloria Libia Polanía, nueva agente interventora de Nueva EPS, “no aprobó el examen de conocimientos”

El concejal de Bogotá responsabilizó al Gobierno nacional debido a que la Nueva EPS está bajo la administración de Petro, a través del ente de vigilancia.

20 de agosto de 2025, 12:09 a. m.