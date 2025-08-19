Suscribirse

Daniel Briceño denuncia que Gloria Libia Polanía, nueva agente interventora de Nueva EPS, “no aprobó el examen de conocimientos”

El concejal de Bogotá responsabilizó al Gobierno nacional debido a que la Nueva EPS está bajo la administración de Petro, a través del ente de vigilancia.

Redacción Confidenciales
20 de agosto de 2025, 12:09 a. m.
El concejal de Bogotá Daniel Briceño investigó el avance de las vías que se les entregaron a las Juntas de Acción Comunal.
Daniel Briceño, concejal de Bogotá. | Foto: Daniel Felipe Briceño

El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, se fue de frente contra la designación de la nueva agente interventora de Nueva EPS, Gloria Libia Polanía Aguillón.

El anuncio se dio a conocer este martes, 19 de agosto, por la Superintendencia Nacional de Salud, quien aseguró que Polanía Aguillón es una profesional con 33 años de experiencia en el sector.

Frente a esta designación, el concejal denunció, a través de su cuenta personal de X, a la nueva agente interventora de Nueva EPS.

“El gobierno Petro acaba de designar a Gloria Libia Polanía como nuevo agente interventor de la Nueva EPS, a pesar de que la señora Polanía no aprobó el examen de conocimientos de la Universidad Nacional para ser agente interventor“, dijo Briceño.

Así mismo, el concejal de Bogotá responsabilizó al Gobierno nacional debido a que la Nueva EPS están bajo la administración de Petro a través del ente de vigilancia.

Gobierno mediocre. Tendrán que responder“, puntualizó Briceño frente a esta situación con una de las EPS más robustas del país, que tiene alrededor de 11 millones de afiliados.

